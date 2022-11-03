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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۲۰:۵۸

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان اعلام کرد؛

جزئیات ترور امام جماعت مسجد مولای متقیان در زاهدان

جزئیات ترور امام جماعت مسجد مولای متقیان در زاهدان

زاهدان- فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از شهادت امام جماعت مسجد مولای متقیان واقع در بلوار جمهوری شهرستان زاهدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار احمد طاهری در تشریح جزئیات این خبر گفت: ساعتی پیش به هنگام اذان مغرب در خیابان جمهوری شهر زاهدان حجت الاسلام سجاد شهرکی امام جماعت مسجد مولای متقیان در مقابل مسجد توسط افراد مسلح مورد هدف قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی در استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد افراد مسلح با ۲ خودرو پژو و پراید با صورت های پوشیده و با کلت کمری اقدام به تیراندازی به سمت حجت‌الاسلام والمسلمین سجاد شهرکی امام جماعت مسجد مولای متقیان نمودند که از ناحیه سر و سینه مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد.

سردار طاهری افزود: افراد مسلح بلافاصله بعد از اقدام به تیراندازی سریعاً متواری می شوند و حجت‌الاسلام شهرکی سریعاً با عوامل اورژانس به مرکز درمانی اعزام که با توجه به شدت جراحات به فیض شهادت نائل می‌گردد.

فرمانده انتظامی استان سیستان وبلوچستان با اشاره به تشکیل تیم ویژه از کارآگاهان زبده پلیس برای شناسایی و دستگیری عاملان این جنایت خاطر نشان کرد: با توجه به سرنخ های بدست آمده این افراد جنایت کار در اسرع وقت شناسایی و دستگیر و مجازات خواهند شد.

کد مطلب 5623830

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    نظرات

    • احمد ملا زهی IR ۰۰:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
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      امروز رژیم صهیونیستی وآمریکا برای نجات رژیم جعلی اسرائیل به آشوب واختلاف افکنی شیعه و سنی و... روی آورده است او می داند تنها کشوری که حامی واقعی فلسطین است ایران می باشد اوست که گلوی رژیم صهیونیستی را فشرده تا کشور فلسطین از بحر تا نهر احیا کند. درود بر فلسطین
    • علی IR ۲۳:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 0
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      در ملع عام اعدامشون کنید .خدا خیرشون نده
    • فرخنده بانو IT ۱۸:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
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      انسانی شریف و خوشنام . شهادت مبارک او باشد
    • محمود RO ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
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      خداوند مسببینشو لعنت کنه

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