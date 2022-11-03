جزئیات ترور امام جماعت مسجد مولای متقیان در زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار احمد طاهری در تشریح جزئیات این خبر گفت: ساعتی پیش به هنگام اذان مغرب در خیابان جمهوری شهر زاهدان حجت الاسلام سجاد شهرکی امام جماعت مسجد مولای متقیان در مقابل مسجد توسط افراد مسلح مورد هدف قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی در استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد افراد مسلح با ۲ خودرو پژو و پراید با صورت های پوشیده و با کلت کمری اقدام به تیراندازی به سمت حجت‌الاسلام والمسلمین سجاد شهرکی امام جماعت مسجد مولای متقیان نمودند که از ناحیه سر و سینه مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد.

سردار طاهری افزود: افراد مسلح بلافاصله بعد از اقدام به تیراندازی سریعاً متواری می شوند و حجت‌الاسلام شهرکی سریعاً با عوامل اورژانس به مرکز درمانی اعزام که با توجه به شدت جراحات به فیض شهادت نائل می‌گردد.

فرمانده انتظامی استان سیستان وبلوچستان با اشاره به تشکیل تیم ویژه از کارآگاهان زبده پلیس برای شناسایی و دستگیری عاملان این جنایت خاطر نشان کرد: با توجه به سرنخ های بدست آمده این افراد جنایت کار در اسرع وقت شناسایی و دستگیر و مجازات خواهند شد.