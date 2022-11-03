  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۲۱:۴۴

«پاپ فرانسیس» وارد بحرین شد

«پاپ فرانسیس» وارد بحرین شد

رسانه ها از ورود «پاپ فرانسیس» رهبر کاتولیک های جهان به بحرین خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «پاپ فرانسیس» رهبر کاتولیک های جهان امروز پنجشنبه وارد منامه پایتخت بحرین شد.

بر اساس اعلام این رسانه، رهبر کاتولیک های جهان در این سفر ۴ روزه قراراست با پادشاه بحرین دیدار و رایزنی کند. او همچنین در کنفرانس گفتگوی صلح و همزیستی شرکت می کند.

پاپ در ادامه این سفر در صدد است تا با شماری از رهبران مذهبی مسلمان دیدار داشته باشد.

پیشتر خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده بو که این دومین سفر پاپ به کشورهای حوزه خلیج فارس پس از سفر سال ۲۰۱۹ به امارات متحده عربی محسوب می شود.

کد مطلب 5623848

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      گردن خوردت برای اجلاس صلح اومدی؟ کدام صلح و در کجا؟ از عیسی مسیح خجالت بکش که با دشمنان انسانیت میخوای در مورد صلح جلسه بذاری
    • IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 0
      پاسخ
      این مردک خیلی راست میگه ونگران مسیحیان جهانی زحمتی بکشه جنگ روسیه وکشورامریکا واروپاروخاتمه بده نکنه آمده گدایی پول برامردم اوکرایین

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها