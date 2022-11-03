«پاپ فرانسیس» وارد بحرین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «پاپ فرانسیس» رهبر کاتولیک های جهان امروز پنجشنبه وارد منامه پایتخت بحرین شد.

بر اساس اعلام این رسانه، رهبر کاتولیک های جهان در این سفر ۴ روزه قراراست با پادشاه بحرین دیدار و رایزنی کند. او همچنین در کنفرانس گفتگوی صلح و همزیستی شرکت می کند.

پاپ در ادامه این سفر در صدد است تا با شماری از رهبران مذهبی مسلمان دیدار داشته باشد.

پیشتر خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده بو که این دومین سفر پاپ به کشورهای حوزه خلیج فارس پس از سفر سال ۲۰۱۹ به امارات متحده عربی محسوب می شود.