آمادگی آذربایجان غربی برای برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان ماه

خبرگزاری مهر- گروه استانها: ۱۳ آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار از روزهای پرافتخار تاریخ این مرز و بوم است و این روز که به نام روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده، این روز برگ‌های زرینی از تاریخ آزادگی ملت بزرگ ایران را درخود به ثبت رسانده است که طی آن ملت مسلمان ایران به رهبری بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) با اقتداری عزتمندانه به مبارزه با استکبار برخاستند.

دانش آموزان دیروز در ۱۳ آبان ۵۷ با فریادهای دشمن سوز و جنگ و گریز خیابانی و سرانجام شهادت خویش انقلاب را شتاب بخشیدند و به پیروزی رساندند. در زمان دفاع مقدس نیز دانش آموزان بسیجی در جبهه های حق علیه باطل پیش تاختند و حماسه هایی بزرگ و جاودانه رقم زدند. تا جایی که امام بوسه بر بازوان آنها را افتخار خود دانست.

اما در این برهه حساس زمانی که دشمنان نظام با جنگ ترکیبی تلاش دارند توطئه و دسیسه های خود را پررنگ تر از گذشته به اجرا در بیاورند، دانش آموزان باید با حضور پرشور خود در در راهیپمایی روز ۱۳ آبان و با تکیه بر ایمان و اعتقاد نفرت و انزجار خود از استکبار جهانی به نمایش گذاشته و جواب این یاوه گویی ها را با مشت های گره کرده فریاد بزنند.

راهپیمایی ۱۳ آبان ماه فردا در سراسر آذربایجان غربی برگزار می شود

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، فردا جمعه همزمان با سراسر کشور در همه شهرها و بخش های استان برگزار می شود.

حجت الاسلام ناصر آقایی در گفتگو با خبرنگاران افزود: در ارومیه هم، تجمع برای برگزاری راهپیمایی از ساعت ۱۰ صبح در میدان ولایت فقیه آغاز خواهد شد.

وی اضافه کرد: راهپیمایی روز ۱۳ آبان امسال به علت تقارن با روز جمعه، در مسیر خیابان شهید منتظری، میدان دفاع مقدس، بلوار رسالت بوده و انتهای آن، میعادگاه نمازجمعه این شهرستان در مصلای امام خمینی (ره) در نظر گرفته شده است.

حجت الاسلام آقایی اظهار کرد: سخنران راهپیمایی فردا در ارومیه، پیش از خطبه های نماز جمعه، ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواهد بود.

مهمترین پیام ۱۳ آبان شکست ابهت پوشالی آمریکای جنایتکار است

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه نیز در پیامی به مناسبت روز ۱۳ آبان، مهمترین پیام این روز را شکست هیمنه و ابهت پوشالی آمریکا اعلام کرد.

در پیامی که حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی روز پنجشنبه در آستانه روز ۱۳ آبان صادر کرد، آمده است: ۱۳ آبان یادآور سه حادثه بزرگ است، باید همه ساله مورد توجه قرار بگیرد؛ سه حادثه‌ای که رد پای ایالات متحده آمریکا را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در دخالت در امور داخلی ایران نشان می‌دهد؛ تبعید حضرت امام خمینی (ره)، کشتار دانش آموزان در مقابل دانشگاه تهران و حادثه فتح لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان انقلابی که حضرت امام راحل (ره) از آن به عنوان انقلاب دوم یاد کردند.

در ادامه این پیام آمده است: جنایات آمریکا علیه نظام و ملت ایران به اینها خلاصه نمی‌شود اما تمرکز این سه حادثه در روز ۱۳ آبان ماه بهانه‌ای برای بازخوانی جنایات استکبار جهانی علیه ملت مظلوم اما مقتدر ایران اسلامی شده است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با اشاره به فرمایشات رهبری در خصوص درس‌های روز ۱۳ آبان تاکید کرده است: مردم آزاده دنیا این درس را فرا گرفته‌اند که دیگر ابهتی برای آمریکا باقی نمانده و دنیا آبستن حوادثی است که حاکمیت چند قطبی برای دنیا را نوید می‌دهد که یکی از بزرگ‌ترین بازیگران آن، جمهوری اسلامی ایران است.

امام جمعه ارومیه در این پیام اضافه کرده است: امروزه در سایه تلاش‌ها و مجاهدت‌های دانش آموزان و دانشجویان انقلابی و مکتبی ایران، نظام جمهوری اسلامی ایران الهام بخش حرکت‌های آزادی بخش در اقصی نقاط دنیا شده و به عنوان الگویی بسیار توسعه یافته برای حاکمیت استکبار ستیز در عالم مورد توجه آزادیخواهان است.

حجت الاسلام والمسلمین قریشی با تبریک این روز به رهبری معظم انقلاب، تمام ملت ایران و مردم شریف آذربایجان غربی، یاد و خاطره شهدای اسلام و انقلاب بویژه شهدای دانش آموز و دانشجو را گرامی داشت.

۱۳ آبان، تجلی اراده ملت و تحقق اندیشه آرمانی و استکبارستیزی امام راحل است

استاندار آذربایجان غربی هم با صدور پیامی در آستانه ۱۳ آبان تاکید کرد: «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» تجلی اراده ملتی است که با تکیه بر ایمانی استوار، با گامی بلند و تاریخ‌ساز، تحقق اندیشه آرمانی و رهایی‌بخش استکبارستیزی حضرت امام خمینی (ره) را سرعت بخشید.

در پیام محمدصادق معتمدیان به مناسبت «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» آمده است: ۱۳ آبان تجربه گرانسنگ استکبار ستیزی، ابهت پوشالی سردمداران جهانخوار را به سُخره گرفت و دسیسه‌های آنان را نقش بر آب کرد.

در ادامه این پیام اظهار شده است: در چنین روزی بار دیگر حلاوت پیروزی حق بر باطل را به کام خداجویان آزاداندیش چشاند و اینک نیز با درایت و تدبیر خردمندانه‌ی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ایران اسلامی مقتدرانه، هراس‌زدایی از شیطان بزرگ را به منصه ظهور رسانده و به رغم همه دشمنی‌های استکبار، ملت ایران مقاوم و پیروز ایستاده است.

استاندار آذربایجان غربی با درود به روح پاک امام راحل (ره) و روان پاک شهدای دانش آموز و تبریک یوم الله سیزدهم آبان به محضر مبارک ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (حفظه الله تعالی) و ملت بزرگ ایران، تاکید کرده است: اقشار مختلف مردم رشید آذربایجان غربی در راهپیمایی سیزده آبان حضوری پرشور خواهند داشت.

۱۳ آبان یادآور ایثار و فداکاری دانش آموزان و دانشجویان

اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی نیز با صدور اطلاعیه ای از مردم همیشه در صحنه، ولایی و مدافع خاک و وطن و غیرتمند آذربایجان غربی خواست روز جمعه با حضور مقتدرانه خود در راهیپمایی دشمن شکن ۱۳ آبان بار دیگر پاسخ قاطع بر دشمنان خارجی و داخلی بدهند.

در بیانیه اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی آمده است، یوم الله آبان، یادآور قیام علمای دین و در راس آن امام امت است که در برابر استکبار و استعمار در سال ۴۳ قیام کرد و با سخنان شجاعانه که نشأت گرفته از اسلام ناب محمدی و علوی بود کاپیتولاسیون آمریکایی و استعماری را که به معنای حفظ امنیّت مأموران این کشور در ایران و مصونیّت قضایی آنها بود، به چالش کشیده و آن را باطل کرد و همین امر موجب تبعید ۱۵ ساله امام از ایران شد.

این روز باشکوه حماسه ها، ایثارو فداکاری های دانش آموزان و دانشجویانی را روایت می کند شجاعانه با اطاعت از ولایت مطلقه فقیه در مقابل استکبار و ظلم و فساد قد علم کردند و و با رساندن صدای آزادی خواهی ملت مسلمان ایران به گوش جهانیان، قدرت دروغین آمریکا را به چالش کشیدند.

۱۳ آبان ماه یادآور حماسه دانش آموزانی است که با تعطیل کردن درس و کلاس های خود به خیابان آمدند و در برابر رژیم وابسته به آمریکا ایستادند، و منطق ایادی استکبار و رژیم وابسته بدان جز به رگبار بستن و قتل عام و به شهادت رساندن نبود و این اتفاق در سال ۵۷ هر چند موجب شهادت ۵۶ دانش آموز بیگناه به دست رژیم پهلوی شد اما پایه های حکومت مزدور ستم شاهی را سست کرد و لرزه بر اندام زمام داران کاخ های کفر انداختند.

حرکت شجاعانه دانشجویان پیرو خط امام در تسخیر لانه‌ی جاسوسی در سال ۵۸، یکی دیگر از مهم ترین اتفاقات ۱۳ آبان است که باید برای مردم تبیین شود و سالهاست رهبر انقلاب بر لزوم گنجاندن اسناد لانه جاسوسی در کتب آموزشی کشور تاکید دارند و امروز باید این اسناد در مدارس، دانشگاه ها و حوزه های علمیه تدریس شود که فراموشی آن ضربات جبران ناپذیری را بر پیکره جامعه وارد خواهد کرد.

تمهیدات ترافیکی آذربایجان غربی راهپیمایی روز ۱۳ آبان

رئیس پلیس راهور آذربایجان غربی گفت: تمهیدات ویژه ترافیکی برای راهپیمایی روز ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.

حجت مشتاق در این زمینه افزود: پلیس راهور اقداماتی در زمینه ایجاد نظم و امنیت ترافیکی در معابر منتهی به محل های اصلی برگزاری مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۴۰۱ انجام خواهد داد، لذا از شهروندان درخواست می شود جهت رفع مشکلات ناشی از محدودیتهای ترافیکی ایجاد شده با خادمین خود در پلیس راهنمایی و رانندگی همکاری لازم را داشته باشند و جهت رسیدن به مقصدشان از سایر مسیرها استفاده کنند.

وی خاطر نشان کرد: شهروندان محترم شرکت کننده در مراسم راهپیمایی از وسایل نقلیه عمومی استفاده نموده و به جهت کمبود محل پارک از آوردن وسایل نقلیه شخصی خودداری کنند، همچنین راندن دوچرخه و موتور سیکلت در مسیرهای راهپیمایی ممنوع بوده و از حرکت آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد.

وی اظهار کرد کرد: شهروندان محترم از پارک کردن خودرو در مسیر راهپیمایی جداً خودداری نمایندچرا که در صورت توقف خودروی آنها توسط جرثقیل به محل دیگر انتقال خواهد یافت.

سرهنگ مشتاق محدودیت ترافیکی ایجاد شده در مرکز استان روز ۱۳ آبان ۱۴۰۱ را به شرح ذیل جهت اطلاع شهروندان اعلام کردند: مسیر اصلی خیابان منتظری به سمت مصلی بزرگ امام خمینی (ره) خواهد بود

فردا، آیین سراسری روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در سراسر کشور برگزار می شود؛ ۱۳ آبان یادآور مبارزه ملت عزتمند ایران در مقابل زیاده خواهی های استکبار جهانی است.

روز ۱۳ آبان که در تقویم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی نام‌گذاری شده یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است که در سه دوره مختلف رخ داده و به همین دلیل این روز را در تاریخ کشور به عنوان روزی به یادماندنی به ثبت رسانده است.

در روز ۱۳ آبان ۱۳۴۳، ماموران رژیم شاه، امام خمینی (ره) را در قم دستگیر و به دستور آمریکا به ترکیه تبعید کردند. در روز ۱۳ آبان ۱۳۵۷ دانش‌آموزان تهرانی در اعتراض به دخالت‌های آمریکا در ایران، راهپیمایی کردند، ولی دژخیمان رژیم شاه، به آنان حمله کرد و آنان را به خاک و خون کشید.

همچنین در روز ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸، دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، لانه جاسوسی آمریکا را در تهران تسخیر کردند و جاسوسان آمریکایی را به گروگان گرفتند. بدین ترتیب، مبارزه ضد آمریکایی مردم ایران، ابعاد جدیدتری پیدا کرد. بنابراین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این روز را روز ملی مبارزه با استکبار نام‌گذاری کردند.