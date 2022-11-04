دست دشمن در آشوب ها آشکار است/رسانه بیگانه دروغ پردازی می کند

حسین خسروی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور هر کس در هر منصب و موقعیتی باید نسبت به تبیین مسائل در مسجد، دانشگاه و… اقدام کند.

خسروی ادامه داد: اعتراض نسبت به مسائل مختلف حق مردم است ولی گاه دشمنان از این حق مردم سوء استفاده کرده و موج سواری می کنند.

وی با اشاره به دروغ های رسانه های بیگانه گفت: رسانه های بیگانه گاه عنوان می کنند که ۵۴ استان ایران درگیر اغتشاش و آشوب است در حالی که کشور ما تنها ۳۱ استان دارد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس بیان کرد: امروزه جوانان ما باید از خود بپرسند که آیا شبکه های متصل به عربستان سعودی دلسوز ما هستند.

خسروی اظهار کرد: ما بر وجود شبکه ای به عنوان مطالبات با همکاری دولت و صدا و سیما در رسانه ملی تأکید می کنیم که این مسئله مانع از انباشته شدن مطالبات مردم شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر خواسته مردم بر این است که مماشاتی با آشوبگران صورت نگیرد که یک خواست به حق است.