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۱۳ آبان ۱۴۰۱، ۹:۵۸

نماینده بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس:

دست دشمن در آشوب ها آشکار است/رسانه بیگانه دروغ پردازی می کند

دست دشمن در آشوب ها آشکار است/رسانه بیگانه دروغ پردازی می کند

بیرجند- نماینده مردم بیرجند، درمیان وخوسف در مجلس با اشاره به دروغ پردازی رسانه های بیگانه درباره شرایط کشور گفت: دست دشمن در آشوب ها آشکار است.

حسین خسروی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور هر کس در هر منصب و موقعیتی باید نسبت به تبیین مسائل در مسجد، دانشگاه و… اقدام کند.

خسروی ادامه داد: اعتراض نسبت به مسائل مختلف حق مردم است ولی گاه دشمنان از این حق مردم سوء استفاده کرده و موج سواری می کنند.

وی با اشاره به دروغ های رسانه های بیگانه گفت: رسانه های بیگانه گاه عنوان می کنند که ۵۴ استان ایران درگیر اغتشاش و آشوب است در حالی که کشور ما تنها ۳۱ استان دارد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس بیان کرد: امروزه جوانان ما باید از خود بپرسند که آیا شبکه های متصل به عربستان سعودی دلسوز ما هستند.

خسروی اظهار کرد: ما بر وجود شبکه ای به عنوان مطالبات با همکاری دولت و صدا و سیما در رسانه ملی تأکید می کنیم که این مسئله مانع از انباشته شدن مطالبات مردم شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر خواسته مردم بر این است که مماشاتی با آشوبگران صورت نگیرد که یک خواست به حق است.

کد مطلب 5623948

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