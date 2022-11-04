حجت‌الاسلام مهدی ستوده در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دشمن به خط پایان عمر ذلت‌بار خود رسیده و به هر وسیله‌ای متمسک شده تا فتنه را در ایران زنده نگه دارد.

وی حیات نظام سلطه و غرب را خون‌آشامی، درگیری، جنگ و نزاع توصیف کرد و گفت: آمریکا با جنگ‌افروزی در منطقه خاورمیانه و سایر کشورها سعی می‌کند تا به حیات کثیف خود ادامه دهد در حالی که این شیطان بزرگ هویت و اصالت خود را از دست داده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل به جریانات اخیر در کشور اشاره کرد و افزود: همه این حوادث نشان می‌دهد که نظام غرب چه میزان از ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران کینه به دل گرفته و نمی‌خواهد آزادی‌های مشروع و قانونی در این کشور ساری و جاری بوده و امنیت پایداری را در جمهوری اسلامی ایران شاهد باشیم.

حجت‌الاسلام ستوده هوشیاری بیشتر نسل جوان و نوجوان را در برابر تحرکات دشمن یادآور شد و خاطرنشان کرد: خانواده‌ها باید مراقبت بیشتری را انجام دهند چرا که ۲ سال فضای آزاد مجازی در شرایط سخت کرونایی به شاکله هویتی جوانان ما ضربه وارد کرده و باید اعتماد و اعتقاد آنها را بازگردانیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان نشان داد که این ملت همچنان دلبسته و عاشق نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و هیچ حرکت شیطانی و دسیسه دشمن نمی‌تواند آنها را از انقلاب اسلامی و آرمان‌های آن دور کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل بیان کرد: باید بیش از گذشته به وحدت و همگرایی خود توجه کنیم و تلاشمان بر این باشد تا اقدامات و حرکت‌های وحدت‌آفرین را بیش از گذشته تقویت کنیم.