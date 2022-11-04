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۱۳ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۵۳

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اردبیل:

فتنه اخیر ماهیت سلطه‌گری آمریکا را نشان داد

فتنه اخیر ماهیت سلطه‌گری آمریکا را نشان داد

اردبیل- مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل گفت: فتنه‌های اخیر ماهیت سلطه‌گری آمریکا و وابستگان آن را نشان داد که چقدر از ملت ایران کینه به دل دارند.

حجت‌الاسلام مهدی ستوده در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دشمن به خط پایان عمر ذلت‌بار خود رسیده و به هر وسیله‌ای متمسک شده تا فتنه را در ایران زنده نگه دارد.

وی حیات نظام سلطه و غرب را خون‌آشامی، درگیری، جنگ و نزاع توصیف کرد و گفت: آمریکا با جنگ‌افروزی در منطقه خاورمیانه و سایر کشورها سعی می‌کند تا به حیات کثیف خود ادامه دهد در حالی که این شیطان بزرگ هویت و اصالت خود را از دست داده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل به جریانات اخیر در کشور اشاره کرد و افزود: همه این حوادث نشان می‌دهد که نظام غرب چه میزان از ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران کینه به دل گرفته و نمی‌خواهد آزادی‌های مشروع و قانونی در این کشور ساری و جاری بوده و امنیت پایداری را در جمهوری اسلامی ایران شاهد باشیم.

حجت‌الاسلام ستوده هوشیاری بیشتر نسل جوان و نوجوان را در برابر تحرکات دشمن یادآور شد و خاطرنشان کرد: خانواده‌ها باید مراقبت بیشتری را انجام دهند چرا که ۲ سال فضای آزاد مجازی در شرایط سخت کرونایی به شاکله هویتی جوانان ما ضربه وارد کرده و باید اعتماد و اعتقاد آنها را بازگردانیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان نشان داد که این ملت همچنان دلبسته و عاشق نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و هیچ حرکت شیطانی و دسیسه دشمن نمی‌تواند آنها را از انقلاب اسلامی و آرمان‌های آن دور کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل بیان کرد: باید بیش از گذشته به وحدت و همگرایی خود توجه کنیم و تلاشمان بر این باشد تا اقدامات و حرکت‌های وحدت‌آفرین را بیش از گذشته تقویت کنیم.

کد مطلب 5624051

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