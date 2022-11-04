سید کریم حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز گذشته آب شرب در شهر اهواز گل‌آلود شده و این مشکل به دلیل ناهماهنگی میان آبفا و سازمان آب و برق خوزستان رخ داده است.

وی افزود: آب غدیر که به سمت اهواز پمپاژ شده به دلیل اولین بارندگی‌ها گل‌آلود شده که با پیگیری نسبت به قطع آن اقدام شده است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس تصریح کرد: در حال حاضر آب شرب مردم اهواز را از رودخانه کارون گرفته و همان را تصفیه می‌کنند؛ تا همین امشب آب شرب سالم و شفاف به دست شهروندان اهوازی می‌رسد.

حسینی با اشاره به تذکر جدی به مدیرعامل آبفای خوزستان و رئیس سازمان آب و برق این استان یادآور شد: در صورت تکرار این موضوع نسبت به پیگیری و یا حتی طرح سوال از طریق وزیر نیرو اقدام می‌شود.