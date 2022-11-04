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۱۳ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۰۰

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

رفع مشکل آب گل‌آلود در اهواز / ناهماهنگی آبفا و آب و برق خوزستان

رفع مشکل آب گل‌آلود در اهواز / ناهماهنگی آبفا و آب و برق خوزستان

اهواز- نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس با گلایه از ناهماهنگی میان آبفا و سازمان آب و برق خوزستان، از رفع مشکل آب گل‌آلود اهواز تا امشب خبر داد.

سید کریم حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز گذشته آب شرب در شهر اهواز گل‌آلود شده و این مشکل به دلیل ناهماهنگی میان آبفا و سازمان آب و برق خوزستان رخ داده است.

وی افزود: آب غدیر که به سمت اهواز پمپاژ شده به دلیل اولین بارندگی‌ها گل‌آلود شده که با پیگیری نسبت به قطع آن اقدام شده است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس تصریح کرد: در حال حاضر آب شرب مردم اهواز را از رودخانه کارون گرفته و همان را تصفیه می‌کنند؛ تا همین امشب آب شرب سالم و شفاف به دست شهروندان اهوازی می‌رسد.

حسینی با اشاره به تذکر جدی به مدیرعامل آبفای خوزستان و رئیس سازمان آب و برق این استان یادآور شد: در صورت تکرار این موضوع نسبت به پیگیری و یا حتی طرح سوال از طریق وزیر نیرو اقدام می‌شود.

کد مطلب 5624095

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    نظرات

    • رضا IR ۱۹:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۳
      0 0
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      این آب بوی گند جلبک های رودخونه ی کارون رو میده
    • هادی IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      0 0
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      اگر واقعا سلامتی مردم براتون اهمیت دارد باید مجازات بشوند نه تذکر
    • سید IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      0 0
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      چه ربطی به ناهماهنگی داره. ما سالهاست اب گل الود مصرف میکنیم از بی عرضگی مسئولینه
    • ناشناس IR ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۲
      0 0
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      تعجب هم نمیکنیداقای نماینده،که مردم اهوازبایدهزینه مصرف آبی را پرداخت کنند،که گل آلود،بدبوهست!!!!!!!

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