آیین غبارروبی گلزار شهدای تبریز به مناسبت هفته دولت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین غبارروبی گلزار شهدای تبریز و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و شهدا صبح پنجشنبه به مناسبت هفته دولت برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل، نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، جمعی از مسئولان ارشد استانی، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران حضور داشتند.
شرکتکنندگان در این آیین با حضور بر مزار شهدا، ضمن غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، با قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای عرصه خدمت را گرامی داشتند و بر تداوم مسیر شهدا و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
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