به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرستان بیله‌سوار در یوم‌الله ۱۳ آبان ماه با حضور پررنگ خود در این راهپیمایی بار دیگر وحدت و همبستگی خود را نشان دادند و با شعارهای ضد استکباری انزجار خود را نسبت به آمریکا و اسرائیل به نمایش گذاشتند.

اقشار مختلف مردم بیله‌سوار به ویژه دانش‌آموزان در این راهپیمایی غرش «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند و با تجدید بیعت با ولایت و تجدید میثاق با آرمان‌های امام و شهدا، اقدامات اخیر در راستای بر هم زدن امنیت و نظم عمومی در جامعه را محکوم کردند و خواستار پایان مماشات با آشوب‌گران و برخورد جدی با مخلان امنیت شدند.

حضور گسترده ملت همیشه در صحنه شهرستان بیله‌سوار امروز در حالی رقم خورد که جایی برای سوزن انداختن نبود و این نشان از ولایتمداری و بصیرت مردم در برابر نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان است.

حضور پرشور و بامعنی نوجوانان و جوانان در این راهپیمایی که به مناسبت روز دانش‌آموز و روز استکبارستیزی انجام گرفت، پاسخی محکم به تمام مستکبرین و فتنه گران جهان داشت و آن این بود که آینده این کشور به دست همین نوجوانان و جوانان ساخته خواهد شد و فتنه دشمن هیچ زمانی به اهداف شوم خود دست پیدا نمی‌کند.

۱۳ آبان که یادآور سه رویداد مهم در ۳ مقطع تاریخی علیه استکبار جهانی است مردم در این روز به خیابان‌ها آمدند و جنایات، ترفند، دسیسه‌ها و توطئه‌های آمریکا، اسرائیل، کشورهای اروپایی و مرتجع منطقه را با انسجام و اتحاد محکوم کردند.

پیر و جوان همه یک‌صدا خشم و انزجار درونی خود را از استکبار اعلام و با حمل پلاکاردها و دست نوشته‌های «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» بار دیگر با حضور حماسی خود برگ زرین دیگری بر افتخارات خود افزودند.