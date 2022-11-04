اعتراف آمریکا به شکست در وقایع اخیر ایران/ ما یک نظام مردمی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی کشکولی در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار داشت: در فتنه جدید بعضی مزدور و مزد بگیر هستند، عامل بیگانه هستند، لاکن بعضی از جوانان ما جاهل هستند، هیجانی عمل می کنند، بی اطلاع هستند.

وی عنوان کرد: اینکه مردم می گویند با قاطعیت برخورد شود، با آن مزدور و عامل بیگانه باید برخورد شود، تمیز این از آنها مقداری سخت است و پالایش آن سخت است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با تاکید بر اینکه هر چند آن مزدور هم از بچه ها و از خود ما است و آن را هم اگر بتوانیم نباید بگذاریم به عامل بیگانه تبدیل شود گفت: لاکن حتماً دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی با قاطعیت از حقوق مردم و جمهوری اسلامی دفاع می کند.

سردار کشکولی افزود: اخیراً آمریکایی ها خودشان در گزارش نهایی خود اعلام کردند که شکست خوردیم، حتماً نیز با مزدورها و کسانی که روی مردم اسلحه می کشند، کوکتل مولوتوف می اندازند، خسارت به اموال عمومی می رسانند برخورد می شود.

وی افزود: لاکن به نفع ما نیست که با جوانان هیجانی و جاهل برخورد کنیم، آنها را باید نصیحت و تربیت کنیم، به محض اینکه به دستگاه قضایی و امنیتی می آیند، توبه می کنند، عذرخواهی می کنند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان افزود: نظام ما، یک نظام مردمی است، جمهوری اسلامی یعنی مردم، این مردم این نظام را خودشان آوردند، خودشان حفظ کردند و خوار چشم صهیونیست ها، وهابیت، آمریکا و همه هستند، ما بدون مردم هیچ هستیم، همه چیز مردم است.