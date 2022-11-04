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۱۳ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۱۰

راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان برگزار شد؛

حماسه آفرینی جزیره‌نشینان خارگ در روز استکبارستیزی

حماسه آفرینی جزیره‌نشینان خارگ در روز استکبارستیزی

بوشهر- بخشدار ویژه خارگ گفت: جزیره نشینان غیور خارگی باز هم در راستای آرمان های انقلاب اسلامی ایران و در روز استکبارستیزی حماسه آفریدند.

محمدرضا دشتی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جزیره نشینان غیور خارگی باز هم در راستای آرمان های انقلاب اسلامی ایران حماسه آفریدند.

وی افزود: یوم الله ۱۳ آبان روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و ایادی سرسپرده و جنایتکار آن است. این روز یادآور شکست مفتضحانه هیمنه پوشالی دشمنان قسم خورده مردم ایران است، بار دیگر خارگ و خارگی ثابت کرد که با بصریت همراه با ولایت خواهد بود.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: با بصیرت مردمان غیور خارگ در این مقطع حساس و سرنوشت‌ساز، مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان ماه «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» با حضور آحاد امت ولایتمدار به صورت بسیار با شکوه برگزار شد.

کد مطلب 5624143

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