محمدرضا دشتی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جزیره نشینان غیور خارگی باز هم در راستای آرمان های انقلاب اسلامی ایران حماسه آفریدند.

وی افزود: یوم الله ۱۳ آبان روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و ایادی سرسپرده و جنایتکار آن است. این روز یادآور شکست مفتضحانه هیمنه پوشالی دشمنان قسم خورده مردم ایران است، بار دیگر خارگ و خارگی ثابت کرد که با بصریت همراه با ولایت خواهد بود.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: با بصیرت مردمان غیور خارگ در این مقطع حساس و سرنوشت‌ساز، مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان ماه «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» با حضور آحاد امت ولایتمدار به صورت بسیار با شکوه برگزار شد.