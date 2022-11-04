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۱۳ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۰۳

وزیر جهاد کشاورزی:

۱۱.۷ درصد سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی است

۱۱.۷ درصد سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی است

زنجان-وزیر جهاد کشاورزی گفت: طی سال‌های گذشته سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به اندازه سهم تولید ناخالص داخلی نبوده است و ۱۱.۷ درصد سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ساداتی نژاد ظهر جمعه در مراسم کلنگ زنی مجتمع گلخانه‌ای ۲۸ هکتاری در روستای شیخلو گفت: تلاش می کنیم تا سرمایه از بخش غیر کشاورزی به بخش کشاورزی ورود کند.

وی ابراز داشت: طی سال‌های گذشته سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به اندازه سهم تولید ناخالص داخلی نبوده است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: تنها راه جبران سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران است.

ساداتی نژاد تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص حمایت لازم را خواهد کرد و با قدرت این مسیر مهم را پیش می برد.

وی تصریح کرد: هم افزایی مناسبی در منطقه در حوزه کشاورزی وجود دارد و وزارت جهاد کشاورزی نیز حمایت خواهد کرد و با حضور سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی، کشاورزان می‌توانند در حوزه معیشت شرایط مطلوب تری را داشته و اشتغال بخش نیز افزایش یابد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: ۱۱.۷ درصد سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی است و بالاترین سهم سرمایه‌گذاری در این بخش ۴ درصد است.

سادتی نژاد یاد آورشد: حدود ۸ درصد کسری سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته وجود داشته است که باید جبران شود.

کد مطلب 5624210

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