به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ساداتی نژاد ظهر جمعه در مراسم کلنگ زنی مجتمع گلخانه‌ای ۲۸ هکتاری در روستای شیخلو گفت: تلاش می کنیم تا سرمایه از بخش غیر کشاورزی به بخش کشاورزی ورود کند.

وی ابراز داشت: طی سال‌های گذشته سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به اندازه سهم تولید ناخالص داخلی نبوده است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: تنها راه جبران سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران است.

ساداتی نژاد تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص حمایت لازم را خواهد کرد و با قدرت این مسیر مهم را پیش می برد.

وی تصریح کرد: هم افزایی مناسبی در منطقه در حوزه کشاورزی وجود دارد و وزارت جهاد کشاورزی نیز حمایت خواهد کرد و با حضور سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی، کشاورزان می‌توانند در حوزه معیشت شرایط مطلوب تری را داشته و اشتغال بخش نیز افزایش یابد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: ۱۱.۷ درصد سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی است و بالاترین سهم سرمایه‌گذاری در این بخش ۴ درصد است.

سادتی نژاد یاد آورشد: حدود ۸ درصد کسری سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته وجود داشته است که باید جبران شود.