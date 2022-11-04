آمریکا و انگلیس منشاء طراحی فتنه است/ شکست مدام دشمن با حضور مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی سعیدی شاهرودی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود به میزبانی مصلا مدرسه قلعه این شهر ضمن بیان اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی دشمن مواضع خود را در خطر دید لذا کوشید تا با انواع فتنه ها بتواند به دوران اوج شکوه گذشته خو باز گردد، ابراز داشت: از این رو آمریکا و انگلیس منشاء طراحی تمامی فتنه از بدو پیدایش انقلاب تاکنون هستند تا بتوانند به اهداف شوم خود برسند که در این راه تاکنون موفق نشدند.

وی با بیان اینکه حضور پرشکوه مردم در یوم الله ۱۳ آبان بار دیگر خط بطلان بر تمامی خواسته های بیگانگان کشید، افزود: مردم با حضور در راهپیمایی، وفاداری خود را به نظام اثبات کردند و این خشم دشمن را به دنبال داشته است.

خطیب جمعه موقت شاهرود با بیان اینکه ۱۳ آبان یادآور تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و گرامی داشت شهدای دانش آموز این روز تاریخی است، ابراز داشت: مردم همانند دوره های گذشته مشت محکم بر دهان یاوه گویان کوبیدند و به جهان این پیام را مخابره کردند که همچنان پای انقلاب و نظام ایستادند.

سعیدی شاهرودی با بیان اینکه مسئولان نظام می بایست در قبال این فتنه نسبت به فتنه های قبل بیش از گذشته هوشیار باشند، تصریح کرد: دشمن به دنبال براندازی نظام است چرا که از قدرت ایران می هراسد لذا این مهم می طلبد تا مردم نسبت به این موضوعات بصیرت کافی را از خود نشان دهند.

وی با بیان اینکه دشمن با قدرت گرفتن ایران در حوزه های مختلف علمی، نظامی، فناوری و غیره مواضع خود را درخطر می بیند و به دنبال ایجاد آشوب در ایران است، افزود: از این رو دشمن با برنامه ریزی قبلی حادثه هولناک جمایت شیراز و آشوب های اخیر را به راه انداخته است تا به نیست شوم خود برسد که با تلاش نیروهای امنیتی و حضور مردم این آرزوی خود را به گور خواهد برد.