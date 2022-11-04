حرم جمهوری اسلامی خط قرمز ماست

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از خانواده ها و فرزندان شهدای گرانقدر کشور در خصوص فتنه مهر ۱۴۰۱ بیانیه ای به شرح زیر صادر کردند.

متن بیانیه به شرح زیر:

«این روزها انقلاب بزرگ اسلامی در معرض پیچیده ترین و ناجوانمردانه ترین هجمه ها و بیرحمانه ترین خشونت های دشمنان غربی عبری و عربی این ملت قرار گرفته است. اصل جمهوری اسلامی که شهیدان بزرگ ما جان شیرین خود را فدای آن کردند، همان حرمی است که خط قرمز و شاهرگ جوشش غیرت های ماست.

ما خانواده های شهیدان ضمن لبیک چندباره به آرمانهای امام خمینی و رهبر حکیم و مقتدرمان از مسئولان امر انتظار داریم ضمن توجه روزافزون به فرمایشات ایشان، هرچه بیشتر به وظایف خود در راستای اجرای عدالت و انصاف و توجه به معیشت ملت نجیب و استعمارستیز ایران، همان ملت شهادت و امام حسین علیه السلام، عمل نمایند و اعلام می کنیم که از هر نجوایی که از هر حنجره مشکوکی برای جداکردن خانواده شهدا از صف انقلاب اسلامی و رهبری معظم آن و تضعیف وحدت و یکپارچگی مردمان این سرزمین متصاعد شود بیزاریم.

به یقین خداوند یاری کننده مومنان و منکوب کننده کافران و منافقان است.به امید سربلندی و سرافرازی ملت بزرگ ایران»

خانواده و فرزندان شهیدان مصطفی اردستانی، مصطفی احمدی روشن، صادق امانی، سیدعلی اندرزگو، مهدی باکری، محمدجواد باهنر، مو جولایی، محسن حججی، سیدرضا دستواره، اسماعیل دقایقی، داریوش رضایی نژاد، عبدالله رودکی، مهدی زین الدین، یدالله سالاری پور، احمد سوداگر، حسن شاطری، حسن شفیع زاده، نورعلی شوشتری، غلامرضا صالحی، مصطفی صدرزاده، رضا صفارهرندی، سیدمحسن صفوی، علی صیادشیرازی، حسن طهرانی مقدم، خلیل طهماسبی، علیرضا عاصمی، مهدی عراقی، محمود کاوه، احمدکاظمی، ناصر کاظمی، یدالله کلهر، سیداسدالله لاجوردی، علی لندی، عبدالله میثمی، محمد ناظری، سیدموسی نامجوی، کاظم نجفی رستگار، حمید نیکنام، رضا نیک نژاد، علی هاشمی مویلحه، حسین همدانی، غلامرضا یزدانی به نمایندگی از ده ها هزار خانواده شهید دیگر