سازمان ملل تحریم های آمریکا علیه کوبا را محکوم کرد

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه آکسیوس، سازمان ملل تحریم های چند دهه ای آمریکا علیه کوبا را قاطعانه محکوم کرد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۱۸۵ رای موافق در مقابل تنها ۲ رای مخالف تحریم های بیش از سه دهه ای آمریکا علیه کوبا را محکوم کرد.

ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به این قطعنامه رای مخالف دادند و کشورهای برزیل و اوکراین نیز رای ممتنع به این قطعنامه دادند.

به نوشته پایگاه آکسیوس، اگرچه قطعنامه های سازمان ملل الزام آور نیستند و از نظر قانونی قابلیت اجرایی ندارند، اما از آن جاییکه انزوای موضع ایالات متحده و انبوه افکار جهانی علیه آن را منعکس می کنند، دارای تبعات سیاسی علیه آمریکا هستند.

«برونو رودریگز پاریلا» وزیر خارجه کوبا، پیش از این رای گیری، در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحریم را جنگ اقتصادی آمریکا با هدف از بین بردن درآمد مالی این کشور، از بین بردن توانایی دولت برای پاسخگویی به نیازهای مردم و فروپاشی اقتصاد آن دانست.

وزیر خارجه کوبا اعلام کرد که از سال ۲۰۱۹، ایالات متحده تحریم های خود علیه این کشور را به ابعادی شدیدتر، بی رحمانه تر و غیرانسانی تر تشدید کرده است، تا تعمداً بیشترین آسیب ممکن را متوجه خانواده های کوبایی کند.