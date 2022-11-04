اقامه نماز جمعه در مسجدالاقصی با حضور ۶۰ هزار نمازگزار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، هزاران فلسطینی امروز نماز جمعه را در صحن ها و محوطه های مسجد مبارک الاقصی اقامه کردند.

براساس این گزارش، هزاران فلسطینی ساکن کرانه باختری و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ و قدس از نخستین ساعات بامداد امروز جمعه راهی مسجد مبارک الاقصی شدند و نماز جمعه را در مسجد الاقصی اقامه کردند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که ۶۰ هزار نمازگزار در مسجدالاقصی با وجود تدابیر شدید امنیتی نظامیان صهیونیست نماز جمعه را به جا آوردند.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که نظامیان رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف شهر قدس از جمله اطراف مسجد مبارک الاقصی مستقر شدند و تدابیر امنیتی شدیدی در آنها به اجرا گذاشته بودند.