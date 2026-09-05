«دانشجوی معترض» را با «اغتشاشگر» یکی نکنیم؛ تأکید مطیعی بر تبیین مسائل

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی عصر شنبه در نشست کمیسیون دانشجویی استان سمنان که در استانداری برگزار شد، با اشاره به ضرورت تبیین مسائل برای دانشجویان، اظهار کرد: دانشجویان از اقشار فرهیخته جامعه محسوب میشوند و اگر مشکلات و شرایط موجود برای آنها بهدرستی تبیین شود، بسیاری از مسائل را خواهند پذیرفت.
وی افزود: ممکن است در هر قشری افرادی نسبت به شرایط موجود نارضایتیهایی داشته باشند، اما این موضوع به معنای مخالفت آنها با نظام یا ضدانقلاب بودنشان نیست.
امام جمعه سمنان با تأکید بر ضرورت تفکیک میان اعتراض و اغتشاش، ادامه داد: همانطور که رهبر شهید انقلاب بر این نکته تأکید داشتند، میان فرد معترض و اغتشاشگر تفاوت وجود دارد و نباید این دو را یکسان تلقی کرد.
مطیعی همچنین بر اهمیت تقویت معنویت در دانشگاهها تأکید کرد و گفت: اگر بتوانیم دست دانشجو را در دست خداوند قرار دهیم، بسیاری از مشکلات و نگاههای منفی او نسبت به دانشگاه، نظام و اسلام برطرف خواهد شد.
وی با اشاره به حضور شمار قابل توجهی از دانشجویان غیرایرانی در دانشگاههای استان سمنان، افزود: حضور دانشجویان غیرایرانی در استان تنها یک مسئله دانشگاهی و علمی نیست و باید برای آن پیوست فرهنگی نیز در نظر گرفت.
امام جمعه سمنان خاطرنشان کرد: مسائل اقتصادی و اجتماعی مرتبط با دانشجویان غیرایرانی، تبعاتی را در سراسر استان به همراه داشته و موجب ایجاد چالشهایی شده است؛ بنابراین لازم است این موضوع با نگاه جامعتری مورد توجه قرار گیرد.
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