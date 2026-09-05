افتتاح راه سیجوال-نیازآباد؛ گامی برای تسهیل تردد روستاییان

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: راه جدید سیجوال-نیازآباد در بندرترکمن با اعتبار بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید و زمان دسترسی مردم منطقه به مراکز اصلی شهری و اقتصادی را کاهش داد.

وی افزود: بهره‌برداری از این مسیر نقش مهمی در تسهیل تردد روستاییان منطقه و کوتاه شدن مسیر دسترسی آنان به مراکز اصلی شهری و اقتصادی دارد.

مصدقی ادامه داد: راه جدید سیجوال-نیازآباد که به عنوان کمربندی این دو روستا نیز شناخته می‌شود، دسترسی ساکنان منطقه به مراکز درمانی، فرهنگی و بازارهای اقتصادی، از جمله بازار پارچه پنج‌پیکر را تسهیل کرده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با اشاره به مشخصات این پروژه گفت: این مسیر به طول ۳.۵ کیلومتر اجرا شده و عملیات آزادسازی، زیرسازی، اجرای بیس و آسفالت آن با مشارکت بسیج سازندگی سپاه نینوا از اواخر سال گذشته آغاز شد.

مصدقی اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این پروژه را بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این طرح با توجه به اهمیت آن برای ساکنان منطقه، با سرعت اجرا و در مدت زمان کوتاهی به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه راه‌های روستایی استان ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون ۴۲ کیلومتر از راه‌های روستایی گلستان آسفالت و ۸۲ کیلومتر نیز عملیات زیرسازی و اجرای بیس شده است.

مصدقی مجموع اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این اقدامات را حدود ۴۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: توسعه و بهسازی راه‌های روستایی با هدف ارتقای ایمنی، کاهش زمان سفر و بهبود دسترسی روستاییان به خدمات و مراکز اقتصادی همچنان در دستور کار اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قرار دارد.