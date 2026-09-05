حواشی نیمه اول بازی تراکتور با گل گهر

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های تراکتور و گل گهر سیرجان شامگاه شنبه از ساعت ۱۸ و ۱۵ دقیقه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز با حضور نزدیک به ۳۰ هزار تماشاگر در حال برگزاری است.

نیمه نخست این دیدار علی رغم مالکیت تراکتوری ها هر ۲ تیم تا دقایق پایانی نتوانستند به گل دست یابند تا اینکه دقیقه ۴۳ بازی امیرحسین حسین زاده با پاس بیرانوند صاحب توپ شد و یک تنه دروازه گل گهر را باز کرد.

بعد از این گل بازیکنان تیم مهمان و مهدی رحمتی سرمربی گل گهر با اعتراضات خود سعی در باطل شدن این گل کردند که با تایید گل از سوی داور میدان پس از تایید var اعتراضات خاتمه یافته و سکوهای ورزشگاه پر از شادی و خوشحالی شد.

البته در این بین امید عالیشاه و مهدی رحمتی بدلیل اعتراضات بیش از حد کارت زرد دریافت کردند.