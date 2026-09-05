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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰

حواشی نیمه اول بازی تراکتور با گل گهر

حواشی نیمه اول بازی تراکتور با گل گهر

تبریز- تیم تراکتور از هفته ششم لیگ برتر فوتبال نیمه نخست بازی خود با تیم گل گهر سیرجان را با پیروزی یک بر صفر به رختکن رفت که حواشی بعد از گل تراکتور به همراه داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های تراکتور و گل گهر سیرجان شامگاه شنبه از ساعت ۱۸ و ۱۵ دقیقه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز با حضور نزدیک به ۳۰ هزار تماشاگر در حال برگزاری است.

نیمه نخست این دیدار علی رغم مالکیت تراکتوری ها هر ۲ تیم تا دقایق پایانی نتوانستند به گل دست یابند تا اینکه دقیقه ۴۳ بازی امیرحسین حسین زاده با پاس بیرانوند صاحب توپ شد و یک تنه دروازه گل گهر را باز کرد.

بعد از این گل بازیکنان تیم مهمان و مهدی رحمتی سرمربی گل گهر با اعتراضات خود سعی در باطل شدن این گل کردند که با تایید گل از سوی داور میدان پس از تایید var اعتراضات خاتمه یافته و سکوهای ورزشگاه پر از شادی و خوشحالی شد.

البته در این بین امید عالیشاه و مهدی رحمتی بدلیل اعتراضات بیش از حد کارت زرد دریافت کردند.

کد مطلب 6938324

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