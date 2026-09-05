به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کاظمی عصر امروز شنبه در آئین افتتاح تقاطع غیرهمسطح «شهدای اقتدار» شهر خرمآباد در سخنانی با بیان سرلوحه کار همه مسئولان باید خادمی و نوکری مردم باشد، اظهار داشت: باوجود جنگ و مشکلات، توسعه در شهر خرمآباد متوقف نشده است.
وی با اشاره به اینکه دوره ششم شورای شهر خرمآباد باوجود مشکلات، رزومه و عملکرد قابلقبولی داشته است، من این ادعا را با رقم، عدد و محاسبات رسمی میکنم، افزود: این نتیجه همکاری شورای شهر و شهرداری بوده است، قطار توسعه شهر خرمآباد باوجود مشکلات مالی در شهرداری روبهجلو است.
رئیس شورای اسلامی شهر خرمآباد با بیان اینکه پروژههای بعدی عمران شهری همچنان در حال احداث هستند، تصمیمات و مصوبات خوبی در شورای شهر به تصویب رسیده است، گفت: با تیم خوب مدیریت شهری و همچنین زحمات شهردار خرمآباد این پروژهها روزبهروز دارند به سرانجام میرسند.
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