سفارت آمریکا در بحرین به شهروندان خود در منطقه هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سفارت آمریکا در بحرین، این سفارت امروز شنبه با صدور بیانیه ای از شهروندان این کشور که در حال حاضر در غرب آسیا حضور دارند، خواست تا نهایت احتیاط و هوشیاری را در پیش بگیرند.

در بیانیه صادره از سوی سفارت آمریکا در بحرین ادعا شده است: به‌ دلیل تنش‌ ها در خاورمیانه (غرب آسیا)، وضعیت امنیتی همچنان پیچیده است و احتمال تشدید غیرمنتظره آن نیز وجود دارد. سفارت ایالات متحده به شهروندان آمریکایی یادآوری می‌ کند که ایران پیش‌ تر زیرساخت‌ های غیرنظامی (!) در بحرین، از جمله هتل‌ های منامه، را هدف قرار داده است!

بیانیه سفارت آمریکا در بحرین ادعا کرد: آمریکایی‌ هایی که در حال حاضر در خاورمیانه (غرب آسیا) حضور دارند، باید هوشیاری خود را افزایش دهند و نسبت به احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و اختلال در سفرها آگاه باشند. آمریکایی‌ هایی که به این منطقه سفر می‌ کنند یا از آن خارج می‌ شوند، باید اخبار و اطلاعات مربوط به فعالیت فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی را پیگیری کنند. مراکز دیپلماتیک ایالات متحده، از جمله در خارج از خاورمیانه (غرب آسیا)، هدف حمله قرار گرفته‌اند. ایران و گروه‌های حامی آن ممکن است سایر منافع آمریکا در خارج از کشور یا مکان‌ های مرتبط با آمریکا و آمریکایی‌ ها در سراسر جهان، از جمله کسب‌ و کارهای آمریکایی و دیگر مؤسسات را هدف قرار دهند.

ادعای سفارت آمریکا در بحرین در حالی مطرح می شود که جمهوری اسلامی ایران همانطور که پیشتر نیز تأکید کرده است، پایگاه های نظامی آمریکا در کشورهایی که مبدأ تجاوز علیه تهران باشد را با صلابت و قدرت و بر اساس اصل دفاع مشروع، هدف قرار خواهد داد.