افزایش صدور مجوز واردات ماشین آلات حوزه معدن طی امسال

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا فاطمی امین شامگاه جمعه در نشست با فعالان اقتصادی لرستان با تاکید بر اینکه وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است، گفت: در خیلی از اقلام رشد تولید داریم، در میزان صادرات امسال ۱۳ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه مسائل انباشته ای در کشور داریم از جمله مشکل عدم توازن سرمایه گذاری در کشور گفت: الان در مناطقی مثل زرند، رباط کریم، ساوه و سیرجان مشکل کمبود نیروی کار داریم، در مقابل در خیلی از شهرها هم هیچ صنعتی مستقر نشده یا رشد نیافته است، رفع این چالش ها حداقل سه تا چهار سال زمان می خواهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در برخی شهرها به اندازه کافی ظرفیت اشتغال فراهم نشده که این موجب مهاجرت و مشکلات اجتماعی شده است، افزود: ما به عنوان متولی تولید، تمامی مشکلات مربوط به این حوزه از بانک و بیمه گرفته تا گمرک را وظیفه داریم که پیگیری کنیم.

فاطمی امین با بیان اینکه بیش از ۴۰ تا ۵۰ مصوبه برای اصلاح قوانین در یک سال گذشته داشته ایم، افزود: در سه ماه گذشته ۳۰ هزار میلیارد تامین مالی زنجیره ای از طریق اوراق انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در شش ماه نخست امسال به اندازه کل سال قبل مجوز واردات ماشین آلات حوزه معدن را داشته ایم، گفت: در این راستا یک قاعده گذاشته ایم، ماشین آلاتی که ساخت داخل ندارند مشخص شده و به سرعت ثبت سفارش برای واردات می شود، آن هایی که ساخت داخل دارند گفته ایم پنجاه پنجاه باشد واردات و خرید از داخل.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برای رونق اشتغال و تولید در شهرها نیازمند ارتقای واحدهای کوچک هستیم که امروز می بینیم خیلی از کارخانه های بزرگ از یک کار کوچک شروع کرده اند و به مجتمع صنعتی بزرگ تبدیل شده اند، همچنین تکمیل واحدهای نیمه تمام بالای ۶۰ درصد پیشرفت، سرمایه گذاری جدید، ارتقای فرهنگ کار صنعتی و … را نیز باید دنبال کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امیدوارم سال آینده خبر سرمایه گذاری یا فعال شدن حداقل ۱۰ واحد را در سلسله و دلفان بشنویم.