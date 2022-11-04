درخواست گوترش از کره شمالی برای پایبندی به تعهدات بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد اقدام اخیر کره شمالی در شلیک یک موشک بالستیک را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: دبیرکل، اقدام کره شمالی در شلیک یک موشک بالستیک قاره پیما و همچنین سلسله عملیات شلیک موشک های مختلف طی دو روز گذشته را به شدت محکوم می کند.

گوترش همچنین پیونگ یانگ را به توقف اقدامات تحریک آمیز و پایبندی به تعهدات بین المللی فرا خواند.

لازم به ذکر است که کره شمالی در بامداد روز پنجشنبه اقدام به شلیک چندین موشک از جمله یک موشک بالستیک قاره پیما (ICBM) کرد.

شلیک این موشک‌ها باعث شد تا دولت ژاپن هشدار تخلیه در بخش‌های شمالی و مرکزی این کشور را صادر کند.

شلیک این موشک ها جدیدترین آزمایش های تسلیحاتی کره شمالی در ماه های اخیر به شمار می آید که تنش ها را در منطقه افزایش داده است. شلیک این موشک ها یک روز پس از شلیک همزمان بیش از ۲۰ موشک پیونگ یانگ در یک روز انجام شد.

در عین حال با وجود هشدار اولیه دولت توکیو مبنی بر عبور موشک از آسمان ژاپن، توکیو بعداً اعلام کرد که این ادعا نادرست بوده است. دفتر نخست وزیر فومیو کیشیدا در ابتدا به ساکنان استان‌های شمالی و مرکزی میاگی، یاماگاتا و نیگاتا هشدار داده و به آنها دستور داده بود که به داخل ساختمان‌های محکم یا زیرزمینی بروند. همزمان با شلیک این موشک‌ها، خدمات قطار و مترو در آن مناطق متوقف شد.