انتقاد آمریکا از موضع گیری روسیه و چین در قبال کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «لیندا توماس گرینفیلد» نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، طی نشست شورای امنیت این سازمان کره شمالی را به دامن زدن به تنش ها متهم کرد.

بر اساس این گزارش، گرینفیلد گفت: کره شمالی سعی بر دامن زدن به تنش ها دارد و این اقدامات رفتار یک کشور مسئولیت پذیر نیست.

نماینده آمریکا در سازمان ملل در عین حال خشم خود را از روسیه و چین به دلیل موضع گیری ها در قبال کره شمالی ابراز کرد و گفت: روسیه و چین تمام تلاش خود را برای توجیه اقدامات کره شمالی بکار بسته اند.

این در حالی است که یک رسانه آمریکایی به استناد اظهارات یک مقام ارشد دولت این کشور گزارش داد که مقامات آمریکایی بر این باورند که چین و روسیه می توانند از نفوذ خود برای منصرف کردن کره شمالی در خصوص از سرگیری آزمایش بمب هسته ای استفاده کنند.

از ماه می تا به امروز ایالات متحده بارها مدعی شده است که کره شمالی در حال آماده شدن برای از سرگیری آزمایش های هسته ای است، با این حال مقامات آمریکایی تاکنون هیچ چارچوب زمانی را در این خصوص ارائه نکرده اند.

این مقام آمریکایی نیز، که نخواست هویتش فاش شود، در راستای همین ادعاها افزود: ما تا حد زیادی اطمینان داریم که آنها برای اینکار آماده سازی کرده اند. ما معتقدیم که آنها می توانند این کار را انجام دهند. این مقام آمریکایی البته یادآور شد با توجه به اینکه اطلاعات کافی ندارد، نمی تواند زمان دقیق این آزمایش هسته ای از سوی کره شمالی را اعلام کند.