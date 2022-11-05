باران موجب کدر شدن آب شرب در خوزستان شد/ آب غدیر و چالشی جدید

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: بارش اولین باران پائیزی در استان خوزستان باز هم دردسر ساز شد و این بار آب آشامیدنی برخی شهرهای خوزستان را گل آلود کرد. این وضع باعث که مردم نتوانند از شبکه آبرسانی استفاده کنند و با مشکلاتی مواجه شدند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس در این زمینه با گلایه از ناهماهنگی میان شرکت آب و فاضلاب استان و سازمان آب و برق خوزستان، از رفع مشکل آب گل‌آلود اهواز تا جمعه شب خبر داد.

سید کریم حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز پنجح شنبه آب شرب در شهر اهواز گل‌آلود شده و این مشکل به دلیل ناهماهنگی میان آبفا و سازمان آب و برق خوزستان رخ داده است.

وی افزود: آب غدیر که به سمت اهواز پمپاژ شده به دلیل اولین بارندگی‌ها گل‌آلود شده که با پیگیری نسبت به قطع آن اقدام شده است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس تصریح کرد: در حال حاضر آب شرب مردم اهواز را از رودخانه کارون گرفته و همان را تصفیه می‌کنند.

حسینی با اشاره به تذکر جدی به مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان و مدیرعامل سازمان آب و برق این استان یادآور شد: در صورت تکرار این موضوع نسبت به پیگیری و یا حتی طرح سوال از طریق وزیر نیرو اقدام می‌شود.

آب اهواز فاقد هرگونه آلودگی است

این در حالی است که رئیس مرکز بهداشت خوزستان با بیان اینکه تشدید مراقبت از کیفیت آب آشامیدنی اهواز و سه شهر دیگر در دستور کار است، گفت: تا این لحظه آلودگی میکروبی در آب اهواز گزارش نشده است.

پژمان بختیاری نیا جمعه در جلسه ویژه بررسی آب شهرستان‌های اهواز، حمیدیه، هویزه و دشت آزادگان که در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به حساسیت موضوع سلامت آب، کنترل کیفی آب به صورت مداوم و با دقت در حال انجام است و نمونه برداری دائمی انجام می‌شود.

وی افزود: به دنبال بارندگی‌های اخیر، از صبح روز پنج شنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۱ در برخی مناطق استان، شاهد توزیع آب با کدورت بالا و بوی نامطبوع بودیم که بلافاصله پس از مشاهده این مسئله، نمونه برداری میکروبی، کلرسنجی و کدورت سنجی آب شبکه توزیع در طول شبانه روز را به بازرسان بهداشت محیط شهرستان‌های مذکور ابلاغ کردیم.

رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان گفت: تا این لحظه در بررسی نمونه‌های اخذ شده، آلودگی میکروبی گزارش نشده است؛ با این حال از شرکت آب و فاضلاب خواسته‌ایم ضمن اطلاع رسانی به مردم اهواز، حمیدیه، هکیزه و دشت آزادگان درباره علت وقوع کدورت آب شبکه توزیع و آموزش تدابیر لازم در خصوص مخازن آب خانگی، اقدامات پیشگیرانه برای عدم تکرار رویداد مشابه به عمل آید.

وی ضمن تاکید بر تأمین آب آشامیدنی سالم توسط مسئولان امر افزود: مدیران آبفای استان در آخرین تماس اعلام کردند که مشکل از روز جمعه برطرف گردیده و شاهد رفع مشکل در شبکه توزیع آب این شهرستان‌ها خواهیم بود.

علت گل آلود شدن آب

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان جمعه شب توضیحاتی در خصوص دلیل گل آلود بودن آب اهواز و زمان رفع آن ارائه کرد و گفت: ساعت چهار بامداد روز پنجشنبه متوجه ایجاد لایه کف مانند با کدورت بسیار بالا روی منابع آب شدیم و در ساعت هفت صبح نیز این پدیده در تصفیه خانه‌ها نیز مشاهده شد.

محمدرضا کرمی نژاد افزود: با از انجام آزمایش‌های مختلف پیگیری کردیم تا بتوانیم این لایه را خنثی کرده و در ته نشینی و انعقاد آن را از بین ببریم، ولی در ساعت ۱۰ صبح به این نتیجه رسیدیم که حذف این لایه کف مانند امکانپذیر نیست.

کرمی نژاد ادامه داد: سپس تصمیم به کاهش حجم مصرفی آب تا ۵۰ درصد گرفتیم، ولی با این اقدام برخی مناطق اهواز دچار کمبود آب شدند، اما با گذشت حدود ۶ ساعت از وقوع این پدیده کدورت آب کم شد و قابلیت استفاده داشت و همه مخازن و منابع آب شست و شو شدند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان اضافه کرد: از ساعت ۳ بامداد روز جمعه، ۱۳ آبان نیز شبکه آب و انتقال آب به حالت بازگشت و مشکل برطرف شده است.

این مقام مسئول به تداوم کمبود و کدورت آب در برخی مناطق اهواز اشاره کرد و گفت: مخازن آب هنگام بارندگی دچار نوسان می‌شوند، به طوری که تا پنج شنبه کدورت آب در شیبان سه هزار بود، در حالی که در اهواز ۱۴ هزار است و امروز شنبه ۱۴ آبان شاهد کاهش چشمگیر این کدورت هستیم.

کرمی نژاد عنوان کرد: شست و شوی منابع آب و به کارگیری مواد شیمیایی مختلف برای پایین آوردن کدورت آب در حال انجام است اما با پمپاژ آب تلاش می‌کنیم به مناطقی که دچار کمبود آب هستند آب برسانیم، البته کیفیت آب قابل قبول نیست.

به گفته وی؛ بیشترین مصرف آب در تاسیسات آبرسانی غدیر و کمترین حجم استفاده مربوط به تصفیه خانه کارون است و تلاش‌ها برای تامین آب باکیفیت در حال انجام است.

کرمی نژاد در پایان از شهروندان به دلیل مشکلات به وجود آمده که معمولاً پس از اولین بارندگی به وجود می‌آید، پوزش طلبید و افزود: تلاش شبانه روزی برای رفع مشکل ادامه دارد و انتظار می‌رود در بارندگی‌های بعدی چنین مشکلی ایجاد نشود یا شدت آن بسیار کمتر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات آبرسانی در خوزستان ظاهراً پایانی ندارد و با وجود اینکه طرح آبرسانی غدیر که چندی قبل توسط رئیس جمهور افتتاح شد، امیدها برای رسیدن آب پایدار و با کیفیت به مردم خوزستان را زنده کرده بود ولی این طرح هم با چالشی جدید مواجه شد و این بار مشکلات از جایی دیگر سر برآورد.