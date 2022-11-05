سرپرست جدید اداره کل روابط عمومی بانک ملی معارفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمد رضا فرزین در این مراسم ضمن تقدیر از عملکرد مهدی سوهانیان گفت: روابط عمومی، پل ارتباطی بانک با مشتریان است بنابراین تقویت عملکرد روابط عمومی منجر به بهبود رابطه بانک با مشتریان می‌شود.

وی افزود: روابط عمومی به دلیل ارتباط با رسانه‌ها، نقش مؤثری در ساختن تصویر و درک عموم جامعه از بانک ملی ایران دارد.

مدیر عامل بانک ملی ایران تاکید کرد: پرداختن به ایده‌های نو و جذاب برای مخاطبان، بیان برنامه‌ها و عملکرد بانک به بهترین نحو و انعکاس مطلوب آن به جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

سید مجتبی قدسی سرپرست جدید اداره کل روابط عمومی نیز در این مراسم گفت: یکی از امتیازات بانک ملی ایران برخوداری از نیروی انسانی با تجربه و متعهد به بانک است؛ با چنین پشتوانه‌ای می‌توان کارهای بزرگی را به ثمر رساند.

وی افزود: بانک ملی ایران نقش پیشرویی در نظام بانکی دارد، از این رو اداره کل روابط عمومی این بانک باید بتواند بهترین عملکرد را در ارتباط مؤثر با افکار عمومی و ارائه درست و امانتدارانه اخبار به آنها داشته باشد.

مهدی سوهانیان رئیس سابق اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران نیز با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره گفت: دستاوردهای این اداره جهت انعکاس مطلوب عملکرد بانک، نتیجه کار تیمی و تلاش همه کارکنان روابط عمومی است.

گفتنی است سید مجتبی قدسی سرپرست جدید اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران، پیش از این در خبرگزاری مهر، مرکز آفرینش‌های هنری، مرکز رسانه سازمان تبلیغات اسلامی، موسسه رسانه‌ای آوین مدیا و مرکز هنری-رسانه‌ای نهضت دارای مسئولیت بوده و علاوه بر تهیه کنندگی برنامه‌های تلویزیونی و مستند سازی، مشاور ریاست سازمان زیباسازی شهر تهران را نیز بر عهده داشته است.