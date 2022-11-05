لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان تایید شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز شنبه (۱۴ آبان) با اصحاب رسانه برگزار شد، گفت: لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور درباره ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری و مستمری بگیران بهزیستی، قضات و اساتید دانشگاه در جلسات شورا مورد بحث قرار گرفت که خلاف موازین شرع و قانون شناخته نشد.

وی درباره آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، اظهار داشت: باید تعامل بیشتری بین مجلس شورای اسلامی و هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع ایرادات این هیئت به مصوبه مذکور برگزار شود، اما اگر مجلس بر مصوبه خود اصرار کند، موضوع باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شورای نگهبان بر اجرای اصول قانون اساسی نظارت نمی‌کند، بیان کرد: ما مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی نیستیم، بلکه مسئول آن هستیم که مصوبات با قانون اساسی و شرع مقدس تطبیق داشته باشد.

طحان نظیف درباره علت عدم اجرای قانون واردات خودرو، گفت: شورای نگهبان در این موارد وظیفه‌ای ندارد. البته نهادهای مختلف از جمله مجلس می‌توانند به علت عدم اجرای قوانین با استفاده از ابزارهای قانونی خود ورود کنند.

وی درباره راهکار تحقق قانون اساسی، گفت: پژوهشکده شورای نگهبان علاوه بر اینکه یکی از بازوان مشورتی شورای نگهبان است، در حوزه‌های مختلف قانون اساسی و در بعد نظری هم فعال است و کار پژوهشی هم انجام می‌دهد.

طحان نظیف تصریح کرد: البته مسئولیت اجرای قانون اساسی در حوزه اجرایی با رئیس جمهور است و در سایر موارد قانون اساسی هم هر دستگاه و نهادی وظایفی دارد که بر حسن اجرای قانون اساسی نظارت کند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اظهار نظر برخی از نمایندگان مجلس در جریان اغتشاشات، گفت: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان وظیفه دارد که بر عملکرد و اظهارات نمایندگان در دوره نمایندگی نظارت کند.

وی ادامه داد: شورای نگهبان در جریان بررسی اظهارات اخیر نمایندگان در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیست و به ما هم گزارشی ارائه نشده است. شورای نگهبان ناظر انتخابات است و اگر در زمان انتخابات موضوعی وجود داشته باشد، آن را بررسی می‌کند.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان برای انتخابات سال آینده برخی از نمایندگان را که فرزند دو تابعیتی دارند تأیید صلاحیت می‌کند، گفت: هنوز تا انتخابات زمان زیادی باقی مانده است و باید ببینیم تا آن زمان قانون انتخابات به چه صورت خواهد بود.

وی اظهار داشت: ما در این مدت سعی کردیم که بیشتر درباره مصوبات صحبت کنیم و گزارش دهیم. البته به هیچ وجه کافی نیست، اما از اصحاب رسانه خواستیم که بیشتر از ما در این مورد سوال کنند و ما پاسخ می‌دهیم. ما سعی کردیم گفتگوها و نشست‌های خبری خود را افزایش داده و در فضای مجازی هم گزارش‌های زیادی را به مردم ارائه می‌دهیم تا دقت‌های فقهی و حقوقی شورای نگهبان در بررسی مصوبات را به طور مشخص‌تر نشان دهیم.

طحان نظیف درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون انتخابات، بیان کرد: هفته گذشته در مجلس بودم و این موضوع را از نمایندگان پیگیری کردم که گفتند بررسی اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به اتمام رسیده است و در نوبت بررسی در صحن مجلس شورای اسلامی است.

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه حذف برخی از جریان‌های سیاسی از انتخابات باب نقد را بسته است، گفت: هر فردی و جریانی باید پاسخگوی عملکرد خود باشد.

وی تاکید کرد: در ادوار مختلف، جریانات مختلف ی در دولت و مجلس به قدرت رسیدند و شورای نگهبان تلاش کرده به وظیفه قانونی خود عمل کند.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره حق اعتراض قانونی و تفاوت بین اغتشاش و اعتراض قانونی، گفت: شورای نگهبان مانند بقیه دستگاه‌های نظام بین اغتشاش و اعتراض قانونی تفاوت قائل است و اگر در قالب طرح و یا لایحه‌، مصوبه‌ای در این باره به شورای نگهبان ارسال شود، آن را بررسی می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که قانون تجمعات به شورای نگهبان رسیده است یا خیر، گفت: چیزی به شورای نگهبان ارسال نشده است و اگر در قالب آیین‌نامه باشد، به شورای نگهبان ارسال نمی‌شود و مرجع نظارتی دیگری وجود دارد.

طحان نظیف در پاسخ به این سوال که امروز معترضان در کشور فضایی برای بیان اعتراض خود ندارند و آیا همچنان باید همه معترضان را اغتشاشگر بدانیم، گفت: قطعاً نظر شورای نگهبان این نیست و مقام معظم رهبری هم نظرشان را در این رابطه بیان فرمودند. اگر این دغدغه در قالب طرح یا لایحه به شورای نگهبان ارسال شود، آن را بررسی خواهیم کرد.