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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۳۴

امام جمعه شهرستان بندرترکمن:

شهر قم به برکت وجود حضرت معصومه (س) مرکز عالم اسلام شد

شهر قم به برکت وجود حضرت معصومه (س) مرکز عالم اسلام شد

بندر ترکمن- امام جمعه شهرستان بندرترکمن گفت: وجود نازنین حضرت معصومه (س) مانند چراغی در شهر قم است که علما به گرد او جمع شدند و امروز قم به برکت وجود ایشان مرکز عالم اسلام است.

حجت الاسلام محمدصالح منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: امام صادق (ع) در مورد شخصیت حضرت معصومه (س) فرمودند: فرزندی از فرزندان من در قم دفن خواهد شد که نام آن فاطمه (س) و آنجا حرم اهل بیت است.

امام جمعه شهرستان بندرترکمن افزود: شهر قم همواره مورد توجه اهل بیت اسلام بوده و مخصوصاً بعد از سفر معنوی حضرت معصومه (س) به این شهر تا به امروز مرکز علمای تشیع شده است.

وی اضافه کرد: شهرستان قم امروز به عنوان مرکز جهان اسلام و حوزه‌های علمیه جهان اسلام است که با تربیت و اعزام طلاب به سراسر جهان به وظیفه خود در گسترش دین اسلام به خوبی عمل می‌کند.

منصوری بیان کرد: حضرت معصومه (س) یک قطب معنوی برای ما ایرانیان است که امیدوارم روز به روز بتوانیم هر چه بیشتر از فضیلت‌های این بی بی بزرگ و خصوصاً شفاعت ایشان در روز قیامت بهره مند شویم.

امام جمعه شهرستان بندرترکمن گفت: وجود نازنین حضرت معصومه (س) مانند چراغی در شهر قم بود که علما به گرد او جمع شدند و تا به امروز هم مهم‌ترین عامل برای جمع شدن علما طی چندین قرن بوده است.

کد مطلب 5624674

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