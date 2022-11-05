ارزیابی میزان رضایت دانشجویان علوم پزشکی از خدمات صندوق رفاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در این فراخوان از دانشجویان خواسته است با ورود به نشانی http://survey.srd.ir/survey و ثبت نظرات خود این صندوق را در ارتقاء کیفیت و ارائه خدمات متناسب با نیازها و فراخور مقام دانشجویان یاری کند.

در این فراخوان آمده است: صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد به منظور برآورد میزان رضایت دانشجویان از خدمات ارائه شده توسط این سازمان، طرح سنجش میزان رضایت دانشجویان از خدمات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را اجرا کند.

لذا از دانشجویان درخواست می شود با شرکت در این رضایت سنجی و اختصاص زمان کوتاهی از وقت خود و درج پاسخ دقیق به سوالات، صندوق رفاه را در ارتقاء کیفیت و ارائه خدمات متناسب با نیازها و فراخور مقام دانشجویان یاری کنند.

مشارکت در نظرسنجی در نشانی http://survey.srd.ir/survey انجام می شود.