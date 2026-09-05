به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر زارعی عصر امروز شنبه در آئین افتتاح تقاطع غیرهمسطح «شهدای اقتدار» شهر خرم‌آباد، اظهار داشت: بیش از ۳۰۲ پل و تقاطع در کشور به طول ۲۸۰ کیلومتر از سوی قرارگاه خاتم در دست اجرا دارد، اظهار داشت: پروژه امروز نیز دویست و پنجاه و دومین پروژه قرارگاه از مجموع این تعداد پروژه بوده که به بهره‌برداری رسید.

وی با بیان این پل در شرایط جنگی و هشت ماه زودتر از موعد به بهره‌برداری رسید، عنوان کرد: همدلی و همراهی که در لرستان و این شهر هست، اتفاق میمون آن است و باعث شده این کارهای بزرگ اجرا شوند.

معاون هماهنگی هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتم‌الانبیا با بیان اینکه این پروژه با مدیریت جهادی و بسیجی و با استفاده ۱۰۰ درصدی از نیرو و توان داخلی اجرا شده است، گفت: در مجموع سه پروژه به همین شکل در شهر خرم‌آباد به بهره‌برداری رسیده است.

سردار زارعی با تأکید بر حمایت برای بالابردن حجم پروژه‌ها در سطح شهر خرم‌آباد، تصریح کرد: با توجه طرفیت‌های گردشگری و طبیعی که در شهر خرم‌آباد وجود دارد، این امکان و ظرفیت وجود دارد که پلی مانند پل «طبیعت» در این شهر احداث شود.