  1. استانها
  2. لرستان
۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۷

افتتاح تقاطع غیرهم‌سطح «شهدای اقتدار» ۸ ماه زودتر از موعد

افتتاح تقاطع غیرهم‌سطح «شهدای اقتدار» ۸ ماه زودتر از موعد

خرم‌آباد - معاون هماهنگی هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتم‌الانبیا، گفت: تقاطع غیرهم‌سطح «شهدای اقتدار» خرم‌آباد هشت ماه زودتر از موعد به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر زارعی عصر امروز شنبه در آئین افتتاح تقاطع غیرهمسطح «شهدای اقتدار» شهر خرم‌آباد، اظهار داشت: بیش از ۳۰۲ پل و تقاطع در کشور به طول ۲۸۰ کیلومتر از سوی قرارگاه خاتم در دست اجرا دارد، اظهار داشت: پروژه امروز نیز دویست و پنجاه و دومین پروژه قرارگاه از مجموع این تعداد پروژه بوده که به بهره‌برداری رسید.

وی با بیان این پل در شرایط جنگی و هشت ماه زودتر از موعد به بهره‌برداری رسید، عنوان کرد: همدلی و همراهی که در لرستان و این شهر هست، اتفاق میمون آن است و باعث شده این کارهای بزرگ اجرا شوند.

معاون هماهنگی هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتم‌الانبیا با بیان اینکه این پروژه با مدیریت جهادی و بسیجی و با استفاده ۱۰۰ درصدی از نیرو و توان داخلی اجرا شده است، گفت: در مجموع سه پروژه به همین شکل در شهر خرم‌آباد به بهره‌برداری رسیده است.

سردار زارعی با تأکید بر حمایت برای بالابردن حجم پروژه‌ها در سطح شهر خرم‌آباد، تصریح کرد: با توجه طرفیت‌های گردشگری و طبیعی که در شهر خرم‌آباد وجود دارد، این امکان و ظرفیت وجود دارد که پلی مانند پل «طبیعت» در این شهر احداث شود.

کد مطلب 6938320

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها