به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر زارعی عصر امروز شنبه در آئین افتتاح تقاطع غیرهمسطح «شهدای اقتدار» شهر خرمآباد، اظهار داشت: بیش از ۳۰۲ پل و تقاطع در کشور به طول ۲۸۰ کیلومتر از سوی قرارگاه خاتم در دست اجرا دارد، اظهار داشت: پروژه امروز نیز دویست و پنجاه و دومین پروژه قرارگاه از مجموع این تعداد پروژه بوده که به بهرهبرداری رسید.
وی با بیان این پل در شرایط جنگی و هشت ماه زودتر از موعد به بهرهبرداری رسید، عنوان کرد: همدلی و همراهی که در لرستان و این شهر هست، اتفاق میمون آن است و باعث شده این کارهای بزرگ اجرا شوند.
معاون هماهنگی هلدینگ راه و شهرسازی قرارگاه خاتمالانبیا با بیان اینکه این پروژه با مدیریت جهادی و بسیجی و با استفاده ۱۰۰ درصدی از نیرو و توان داخلی اجرا شده است، گفت: در مجموع سه پروژه به همین شکل در شهر خرمآباد به بهرهبرداری رسیده است.
سردار زارعی با تأکید بر حمایت برای بالابردن حجم پروژهها در سطح شهر خرمآباد، تصریح کرد: با توجه طرفیتهای گردشگری و طبیعی که در شهر خرمآباد وجود دارد، این امکان و ظرفیت وجود دارد که پلی مانند پل «طبیعت» در این شهر احداث شود.
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