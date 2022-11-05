یک دبستان و دو خوابگاه در شهرستان بشاگرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر ظهر شنبه در جریان سفر به استان هرمزگان، با حضور در شهرستان بشاگرد، دبستان شهید محسن فخری زاده را با زیربنای ۳۰۰ مترمربع و سه کلاس درس در روستای بند نر و دو خوابگاه را در منطقه خمینی شهر افتتاح کرد.

گفتنی است این مدارس و خوابگاه‌ها جزو دستورات مقام معظم رهبری برای محرومیت زدایی از شهرستان بشاگرد بوده است که امروز با حضور دکتر مخبر به بهره‌برداری رسید.

دبستان شهید فخری زاده در زیربنای ۳۰۰ مترمربع با سه کلاس درس و فضاهای جانبی شامل آزمایشگاه، سالن چند منظوره و کتابخانه با اعتباری بالغ بر ۲,۳۴۰ میلیارد تومان در روستای بند نر احداث شده است.

خوابگاه دخترانه به مساحت ۱۵۸۵ متر مربع در دو طبقه به صورت اسکلت فلزی با ظرفیت ۲۰۰ دانش‌آموز و خوابگاه پسرانه به مساحت ۱۴۵۰ متر مربع در دو طبقه با ظرفیت ۲۰۰ دانش آموز در منطقه خمینی شهر بشاگرد در مدت ۱۵ ماه توسط گروه جهادی آل یاسین ساخته شده و اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس آن را تجهیز کرده است.