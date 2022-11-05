٧٠ درصد از هزینه سبد خانوار مربوط به مسکن است

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی پیش از ظهر شنبه در مراسم ساخت ۴۰ هزار و ۶۴ واحد نهضت ملی مسکن فارس که به صورت نمادین در روستای کرونی شیراز به عنوان محل اجرای این طرح برگزار شد، گفت: ۷۰ درصد سبد درآمدی خانوار به مسکن اختصاص دارد و این در حالی ست که در این حوزه شرایط خوبی در کشور حاکم نیست و نیاز به جهش خوبی داریم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در دولت نهم و دهم در حوزه ساخت مسکن مهر اقدامات بزرگی صورت گرفت؛ افزود: تاکنون ۲۲۰ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده که می‌بایست بخش عمده‌ای از این واحدها تا پایان سال جاری احداث و تحویل داده شود.

قاسمی با عنوان این مساله که عقب ماندگی مسکن فارس با حضور استاندار بررسی و در حال اقدام و حرکت خوبی است؛ اضافه کرد: در همین راستا امروز شاهد کلنگ‌زنی بیش از ۴۰ هزار واحد هستیم.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: مقرر است ۴ میلیون مسکن در دولت فعلی احداث شود و تا امروز برنامه یک و میلیون از آن در دست اجرا است و امیدواریم تا پایان امسال شاهد افزایش آن تا ۲ میلیون واحد باشیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مردم به دلیل مبلغ بالای اجاره بها دچار مشکل شده‌اند؛ گفت: افزایش عرضه و تولید مسکن می‌تواند این مشکل را تا حد قابل توجهی مرتفع و اجاره بها را کاهش دهد.

قاسمی سیاست دولت را در واگذاری منازل مسکونی به صورت ویلایی در شهرهای دارای زمین عنوان کرد و افزود: ارائه وام به مردم جهت ساخت تدریجی مسکن یکی از موارد مهمی است که به آن توجه ویژه ای داریم.

ساخت مسکن در منطقه پارک بمو یکی دیگر از مواردی بود که وزیر راه و شهرسازی به ان اشاره کرد و گفت: در مناطقی که حیات وحشی وجود ندارد به زمین داران و مالکان تسهیلات ساخت مسکن داده می‌شود..

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بخش راه اشاره کرد و ادامه داد: آزاد راه شیراز _ اصفهان سال جاری در شش قطعه زیر بار ترافیکی خواهد رفت که جهت ادامه با وزارت دفاع قرارداد بسته شده است.

قاسمی اضافه کرد: طی مصوبه‌ای به وزارت راه و شهرسازی در خصوص راه آهن مقرر شد تا کریدورها و راه آهن کشور ساماندهی و تقویت شود در حال حاضر ۱۴ هزار کیلومتر راه آهن داریم اما کریدورهای اصلی وصل نیستند.

وی با بیان اینکه وضعیت ناوگان هوایی کشور خوب نیست؛ گفت: به فکر تقویت بخش هوایی و ناوگان ریلی کشور هستیم. عمر قطارها و لوکوموتیوهای موجود در ناوگان ریلی طولانی است که نیاز به نوسازی دارد. همچنین با دیپلماسی اقتصادی و ترانزیتی که انجام شد برای اولین بار قطارهای روسی در بندر شهید رجایی پهلو می‌گیرد.