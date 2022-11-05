به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد تقوی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت لوازم داخل خودرو در سطح شهرستان، شناسایی و دستگیری سارق و جلوگیری از وقوع سرقت‌های دیگر در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان تحقیقات گسترده‌ای را در این زمینه آغاز کردند و با به دست آوردن سرنخ‌هایی در محل‌های سرقت، موفق به شناسایی متهم شدند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل ادامه داد: با افزایش و هدفمندسازی گشت‌زنی‌های انتظامی، مأموران کلانتری ۱۶ سبلان موفق به شناسایی و دستگیری سارق هنگام سرقت در محله آرازعلی شدند.

سرهنگ تقوی افزود: سارق در بازجویی‌های فنی و تخصصی پلیس به ۴۸ فقره سرقت لوازم و محتویات داخل خودرو اعتراف و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان وسائط نقلیه را به تجهیزات ایمنی تجهیز کنند و از پارک خودرو در نقاط خلوت و تاریک به مدت طولانی پرهیز کرده ضمن اینکه از گذاشتن هرگونه اشیاء قیمتی و مدارک در داخل خودرو اکیداً پرهیز کنند و هرگونه اخبار، اطلاعات و گزارشات را با شماره تلفن ۱۱۰ به‌طور شبانه‌روزی در میان بگذارند.