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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۰۶

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

۶ شهرستان گیلان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند

۶ شهرستان گیلان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند

رشت- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه هیچ کدام از شهرهای استان در وضعیت نارنجی و قرمز کرونایی قرار ندارند، گفت: در حال حاضر ۶ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین رنگ بندی شهرها از نظر کرونا اظهار کرد: در اطلاعیه وزارت بهداشت هیچکدام از شهرهای استان گیلان در وضعیت نارنجی و یا قرمز قرار ندارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۰ شهرستان املش، آستارا، آستانه اشرفیه، رشت، رودسر، فومن، تالش، لاهیجان، لنگرود و خمام در وضعیت آبی قرار دارند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان اضافه کرد: شهرستان‌های انزلی، رضوانشهر، صومعه سرا، شفت و ماسال و رودبار نیز در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

وی با تأکید بر پرهیز شهروندان از هرگونه عادی انگاری کرونایی و لزوم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی با توجه به شیوع آنفلوانزا تصریح کرد: شهروندان باید نوبت‌های واکسیناسیون خود به ویژه دُز سوم و یادآور را تکمیل کنند.

کد مطلب 5624798

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