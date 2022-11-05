۶ شهرستان گیلان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین رنگ بندی شهرها از نظر کرونا اظهار کرد: در اطلاعیه وزارت بهداشت هیچکدام از شهرهای استان گیلان در وضعیت نارنجی و یا قرمز قرار ندارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۰ شهرستان املش، آستارا، آستانه اشرفیه، رشت، رودسر، فومن، تالش، لاهیجان، لنگرود و خمام در وضعیت آبی قرار دارند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان اضافه کرد: شهرستان‌های انزلی، رضوانشهر، صومعه سرا، شفت و ماسال و رودبار نیز در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

وی با تأکید بر پرهیز شهروندان از هرگونه عادی انگاری کرونایی و لزوم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی با توجه به شیوع آنفلوانزا تصریح کرد: شهروندان باید نوبت‌های واکسیناسیون خود به ویژه دُز سوم و یادآور را تکمیل کنند.