به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه کتاب‌خوانی «ستاره‌ها چیدنی نیستند» توسط مرکز رسانه‌ای شیرازه با همکاری دفتر نشر معارف برگزار می‌شود.

سیزدهمین دوره مسابقه کتاب‌خوانی «کتاب و زندگی» با محوریت کتاب «ستاره‌ها چیدنی نیستند» از چهاردهم آبان ماه ۱۴۰۱ آغاز می‌شود. این کتاب درباره سبک زندگی بانوان و با محوریت موضوع حجاب با نگاهی فراملیتی است و با یک داستان زیبا و واقعی از زندگی یک دختر آمریکایی به رشته تحریر درآمده است و مدخل ورودی آن، پرده‌برداری از پشت صحنه رسانه‌های ضد ایرانی است.

پویش «کتاب و زندگی» با محوریت کتاب‌خوانی این اثر از چهاردهم آبان ماه آغاز به کار می‌کند. جوایز این دوره از پویش «کتاب و زندگی»، ۵۰۰ میلیون ریال جوایز نقدی خواهد بود که با قرعه‌کشی به برگزیدگان اهدا می‌شود.