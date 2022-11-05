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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۱۷

توسط مرکز رسانه‌ای شیرازه؛

مسابقه کتابخوانی «ستاره‌ها چیدنی نیستند» برگزار می‌شود

مسابقه کتابخوانی «ستاره‌ها چیدنی نیستند» برگزار می‌شود

مسابقه کتابخوانی «ستاره‌ها چیدنی نیستند» طی روزهای پیش رو توسط مرکز رسانه‌ای شیرازه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه کتاب‌خوانی «ستاره‌ها چیدنی نیستند» توسط مرکز رسانه‌ای شیرازه با همکاری دفتر نشر معارف برگزار می‌شود.

سیزدهمین دوره مسابقه کتاب‌خوانی «کتاب و زندگی» با محوریت کتاب «ستاره‌ها چیدنی نیستند» از چهاردهم آبان ماه ۱۴۰۱ آغاز می‌شود. این کتاب درباره سبک زندگی بانوان و با محوریت موضوع حجاب با نگاهی فراملیتی است و با یک داستان زیبا و واقعی از زندگی یک دختر آمریکایی به رشته تحریر درآمده است و مدخل ورودی آن، پرده‌برداری از پشت صحنه رسانه‌های ضد ایرانی است.

پویش «کتاب و زندگی» با محوریت کتاب‌خوانی این اثر از چهاردهم آبان ماه آغاز به کار می‌کند. جوایز این دوره از پویش «کتاب و زندگی»، ۵۰۰ میلیون ریال جوایز نقدی خواهد بود که با قرعه‌کشی به برگزیدگان اهدا می‌شود.

کد مطلب 5624803

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