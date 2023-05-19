ذهن جستجوگر جوان جامعه را مورد توجه قرار دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، جشن کتاب «ستاره‌ها چیدنی نیستند» با حضور مسعود پیرمرادیان، مدیر دفتر نشر معارف و میثم عطارزاده، مدیرعامل مؤسسه پاتوق کتاب، دیروز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت در غرفه مجمع ناشران انقلاب اسلامی در سی و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار شد.

ابتدا مسعود پیرمرادیان مدیر دفتر نشر معارف، با بیان اینکه کتاب «ستاره‌ها چیدنی نیستند» از جهت محتوا، فرم و قالب حائز اهمیت است و باید از این منظر به آن توجه شود، به روایت داستان کتاب پرداخت، گفت: طبیعتاً در این کتاب پرداخت روایی و داستانی صورت گرفته است، اما این فرم و قالب برگرفته از یک سری اتفاقاتی است که در مرکز اسلامی نیویورک برای یک دختر آمریکایی اتفاق می‌افتد. ولی بخش دیگر حائز اهمیت این کتاب محتوای کتاب است که به عقیده من برگرفته از اراده و تحقیق مؤلف است که سعی کرده است در بستر یک فرم داستانی یک محتوای ارزشمند را در اختیار مخاطبان خود بگذارد.

در ادامه میثم عطارزاده، مدیرعامل مؤسسه پاتوق کتاب، درباره سال انتشار کتاب و آمار فروش آن گفت: نزدیک به دو سال پیش مؤلف کتاب، آقای حبیب‌اللهیان، از اصفهان به نشر معارف مراجعه کردند و در همان نگاه اول مدیریت نشر معارف متوجه ظرفیت بالای این کتاب شدند. بعد از بررسی و رفع ایرادات محتوایی این کتاب چاپ شد و خوشحالیم که طی حدود هفت ماه مورد چنین استقبالی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این کتاب در بحث ترویجی و فروش خیلی ظرفیت دارد، افزود: جدای از قصه‌پردازی و داستان با خواندن این کتاب هر خانمی می‌تواند خیلی محکم از پوشش خود دفاع کنند.

در ادامه پیر مرادیان در توضیح موفقیت این کتاب گفت: اگر کتابی بخواهد موفق شود، در مرحله اول باید با نظام مسائل جامعه مخاطب خود سازگار باشد و این کتاب از نظر موضوعی خیلی به یکی از مشکلات جامعه امروز، موضوع زن و مسئله پوشش تطبیق دارد.

وی عامل دیگر موفقیت کتاب «ستاره‌ها چیدنی نیستند» را عنوان کتاب دانست که خانم‌ها را به ستاره‌ها تشبیه کرده است و گفت: نگاه اصلی کتاب یک شعار است که جامعه بشری بداند زن ابزار نیست و مثل ستاره‌ای است که در آسمان از دسترس همه گروه‌های سو استفاده‌کننده دور است.

پیرمرادیان بعد از خوب دانستن کار کتاب‌سازی و صفحه‌آرایی «ستاره‌ها چیدنی نیستند» گفت: فرم و محتوای کتاب خیلی ارزشمند است روند کتاب خیلی اهمیت دارد، موضوع اصلی آن زن و پوشش است و از آن جهت که هم نگاه سیاه به زن که نگاهی ابزاری است و هم در موازات همین نگاه، نگاه سفید و مثبت به زن روایت می‌شود، این کتاب را به کتاب ارزشمندی تبدیل کرده است و تقابل این دو نگاه در اثر حاضر این نتیجه را در بر دارد که برهنگی سواستفاده‌ای است که نظام سرمایه با رویکرد ابزاری به زن ایجاد کرده است.

در پایان پیر مرادیان گفت: در ایام گذشته که جریان رسانه‌ای معاند علیه حجاب تلاش می‌کردند، این کتاب نزدیک ۵۰ هزار جلد توسط مردم خریداری شد و در نمایشگاه کتاب امسال پرفروش‌ترین کتاب ما بوده است. این نشان می‌دهد که باید ذهن جست‌وجوگر جوان جامعه را مورد توجه قرار بدهیم و امیدوارم که ترویج این کتاب بیشتر از قبل باشد؛ چرا که به ارتقای نگاه زنان و مردان به زن و پوشش زن کمک خواهد کرد.