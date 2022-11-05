به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی گفت: با توجه به لزوم انجام تمهیدات ترافیکی به منظور حفظ سرعت مطمئنه در محدوده معابر منتهی به گذرگاه‌های عابرپیاده و افزایش ایمنی و کاهش تصادفات وسایل نقلیه با عابران پیاده، ۱۱ سرعتکاه آسفالتی در غرب تهران احداث شد.

شهردار منطقه ۹ افزود: در این راستا معاونت حمل و نقل ترافیک منطقه ۹ با هماهنگی پلیس راهور نسبت به احداث سرعتکاه های آسفالتی مذکور به منظور آرامسازی ترافیکی معابر منطقه اقدام کرد.

وی با اشاره به مکان‌های احداث سرعتکاه در غرب پایتخت عنوان کرد: این سرعتکاه ها در ضلع شمالی رینگ داخلی میدان آزادی، بلوار استاد معین نرسیده به کلینیک منطقه ۹، بلوار ۴۵ متری زرند نرسیده به خیابان دانشگاه هوایی، خیابان‌های فتح ۲۵ و فتح ۲۹، کندرو مسیر شرق به غرب بزرگراه سردار متوسلیان (قبل از پایگاه یکم قبل از درب خانواده، قبل از پل شیرپاستوریزه)، کندرو مسیر غرب به شرق بزرگراه سردار متوسلیان قبل خیابان ارداقی و شمال به جنوب بزرگراه آیت الله سعیدی قبل از ایستگاه هاشمی احداث شده اند.

مرتضوی در خاتمه گفت: آشکارسازی سرعتکاه های احداثی با خط کشی و ترسیم نقوش هشدار دهنده با نصب تابلوهای هشداری انجام شده است.