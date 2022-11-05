به گزارش خبرگزاری مهر، محفل شعر «حریم»، ویژه گرامیداشت شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ فردا یکشنبه ۱۵ آبان با حضور شاعران پیشکسوت و جوان آئینی برگزار می‌شود.

در این مراسم شعرخوانی، شاعران حاج علی انسانی، یوسفعلی میرشکاک، علیرضا قزوه، ولی الله کلامی زنجانی، مرتضی امیری اسفندقه، ناصر فیض، افشین علاء، علی محمد مؤدب، علی داودی، احمد بابایی، محسن ناصحی، مرتضی حیدری آل کثیر، محمود حبیبی کسبی، قاسم صرافان، میلاد عرفان‌پور، مجید لشگری، سورنا جوکار، رضا قاسمی، محمدمهدی خان‌محمدی، محمدحسن جمشیدی، حسن خسروی وقار، هادی ملک‌پور، مجتبی خرسندی، حسین خزایی، فریبا یوسفی، الهام صفالو، سیده فرشته حسینی، الهام نجمی و سمانه خلف‌زاده و جمعی از علاقه‌مندان حضور دارند همچنین اهالی رسانه و علاقه مندان شعر آئینی نیز می‌توانند در آن حضور داشته باشند.

این برنامه ساعت ۱۵ عصر فردا یکشنبه ۱۵ آبان، توسط مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری در تماشاخانه مهر حوزه هنری برگزار می‌شود.