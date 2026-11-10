به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی صبح سه‌شنبه در سومین کنگره بین‌المللی سالمندی در دانشگاه تبریز، با هشدار نسبت به سرعت کم‌سابقه تغییرات جمعیتی در ایران اظهار کرد: کشور در حال طی کردن مسیری است که سایر ملت‌ها طی یک قرن پیموده‌اند، اما این تحول در ایران با سرعت بسیار بیشتری در حال وقوع است.

وی با بیان اینکه اکنون حدود ۱۳ درصد جمعیت ایران، معادل نزدیک به ۱۱ میلیون نفر، بالای ۶۰ سال سن دارند، افزود: کشور در آستانه ورود به مرحله سالمندی جمعیت قرار گرفته است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به چشم‌انداز سالمندی جمعیت تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد تا سال ۱۴۳۰ سهم سالمندان از جمعیت کشور به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد؛ به این معنا که از هر سه ایرانی، یک نفر سالمند خواهد بود.

حسینی همچنین با اشاره به روند تغییر ترکیب سنی جمعیت کشور گفت: تا سال ۱۴۲۲ جمعیت سالمند و جوان کشور به یکدیگر نزدیک می‌شوند و پنجره جمعیتی ایران بسته خواهد شد.

وی در ادامه به وضعیت سالمندی در استان‌های کشور اشاره کرد و گفت: آذربایجان‌شرقی پنجمین استان سالمند کشور است و استان‌های گیلان و مازندران نیز بالاترین سهم جمعیت سالمند را به خود اختصاص داده‌اند.