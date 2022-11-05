شروع ثبت نام طرح «آموزش هنر برای همه» در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا قانعی بعد از ظهر شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران در خصوص هنر برای همه بیان کرد: بیش از ۴۵ هزار و ۵٠٠ نفر در این طرح ثبت نام کرده‌اند و اجرای برنامه‌های این طرح در پنج شهرستان برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: در مرحله اول این طرح شهرستان‌های خرامه، بیضا، فراشبند، زرین دشت و کوهچنار و شهرک‌های میان رود، سلطان آباد و بلوار اتحاد مد نظر است.

مدیرکل ارشاد افزود: فراگیری و آموزش یک امر گران و هزینه بر به حساب می‌آید و در حوزه هنر نیز این افزایش قیمت قابل توجه است و طرح آموزش هنر برای همه شامل حوزه‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و سینمایی است.

به گفته این مقام مسئول ۵٠ سرفصل آموزشی و آموزش‌های بومی در این طرح مدنظر گرفته شده که شامل طرح‌های آموزشی حوزه‌های هنری مختلف، رسانه‌ای و سینمایی است که ١۵ رشته به صورت غیرحضوری و مابقی به صورت حضوری برگزار می‌شود.

قانعی ادامه داد: ارائه طرح‌های اطلاع رسانی به جامعه هدف می‌تواند نقش ویژه ای در افزایش مخاطبان نهایی داشته باشیم و می‌توان از این حوزه برای گسترش فعالیت‌ها در سایر مناطق شیراز استفاده کرد.

وی ادامه داد: به صورت مستمر انجمن‌های ادبی در چهار شهرستان فارس هر چهارشنبه برگزار خواهد شد و این طرح‌ها به گونه‌ای است که به دنبال تمرکز زدایی برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری در جامعه هستیم.

قانعی معتقد است که این طرح عاملی برای فعال کردن مؤسسات آموزش‌های آزاد هنر است و به ازای هر مخاطب نسبت به پرداخت سوبسید اقدام خواهد کرد.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس نیز گفت: طرح آموزش هنر برای همه دارای رویکردهای مختلفی است که از جمله این رویکردها می‌توان به مهارت آموزی اشاره کرد.

سید رسول موسوی نژادیان ادامه داد: در این طرح اموزش، مهارت آموزی، بازاریابی و فروش نیز مد نظر بوده و افرادی که در این طرح شرکت می‌کنند تمامی این مهارت‌ها را فرا می‌گیرند.

وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه‌های دائمی و فصلی مدنظر بوده و تمامی مراحل مدنظر قرار گرفته است توجه به هنرهای بومی و محلی از جمله موضوعاتی است که در این طرح دیده شده است.

به گفته این مقام مسئول به ازای هر فرد در این طرح اعتبار دو میلیون و ۵٠٠ هزار تومان اعتبار برای هر دوره آموزی در نظر گرفته شده است.