دانشگاه فرهنگیان فارس شرایط لازم برای جذب نیرو را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صحرایی ظهر شنبه در دومین همایش ملی شورای سیاستگذاری همایش‌های ملی تولید محتوا دانشگاه فرهنگیان در جمع خبرنگاران بیان کرد: توانمند سازی و آموزش معلم اهدافی است که دانشگاه فرهنگیان به دنبال آن بوده تا بتواند نسل‌های آینده معلمان را آموزش و به جامعه عرضه کند.

وی اضافه کرد: سالانه در کشور ١٩٠ هزار معلم کمبود وجود دارد که ١٢٠ هزار معلم از طریق معلمان شاغل در مجموعه تأمین شده است.

صحرایی تاکید کرد: ٢۵ هزار معلم نیز از طریق دانشگاه فرهنگیان و ۴٠ هزار معلم نیز از طریق آزمون‌های استخدامی در کشور جذب می‌شوند.

او تاکید کرد: دانشگاه فرهنگیان استان فارس به علت کمبود فضاهای اموزشی و سایر مشکلاتی که دارد سال آینده امکان جذب نیرو نخواهد داشت این در حالی است که هر کدام از دانشگاه‌های فرهنگیان سراسر کشور که پیش نیازهای آموزشی را فراهم نکنند. امکان جذب نیرو در آنها از بین می‌رود.

وی تاکید کرد: هم اکنون دانشگاه فرهنگیان استان فارس بیش از ۵ هزار و ۵٠٠ دانشجو داشته و تاکنون یک هزار و ٣٠٠ معلم نیز جذب فضای آموزشی کشور شده است.

به گفته این مقام مسئول دانشگاه فرهنگیان فارس طی پنج سال گذشته هیچ رشدی نداشته و موجب شده تا امکان جذب نیرو در این دانشگاه از بین برود.

گفتنی است این همایش در راستای برنامه ریزی ویژه برای تولید محتواهای آموزی در استان فارس به صورت ملی برگزار شد.