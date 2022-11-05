بانوان لرستانی در رتبه اول اهدای خون کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی سوری امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در استان لرستان تا سال ۱۴۰۰ تنها چهار پایگاه انتقال خون در شهرستان‌های خرم آباد، بروجرد و الیگودرز فعال بودند که با توجه به افزایش تعداد شهرستان‌ها و جمعیت استان، افزایش تعداد مراکز و پایگاه‌های انتقال خون در استان ضروری بود.

وی گفت: با پیگیری‌های انجام شده طی چهار ماهه اول امسال هفت پایگاه در شهرستان‌های پلدختر، کوهدشت، برجرد، ازنا، دورود، دلفان و سلسله راه اندازی شده است.

مدیرکل انتقال خون لرستان تصریح کرد: با افتتاح پایگاه‌های مذکور در حال حاضر ۱۱ پایگاه انتقال خون در ۹ شهرستان استان فعال هستند.

سوری عنوان کرد: با راه‌اندازی سردخانه نگهداری فرآورده‌های پلاسمای خون شهرستان الیگودرز با ظرفیت پنج هزار و ۵۰۰ واحد پلاسما، در حال حاضر در استان پنج سردخانه نگهداری پلاسما در شهرستان‌های بروجرد، خرم آباد و الیگودرز فعال هستند.

وی همچنین از افزایش ۲۳.۵ درصدی خون گیری در شش ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

مدیرکل انتقال خون لرستان با بیان اینکه بانوان لرستانی رتبه اول اهدای خون کشور را دارند افزود: با توجه به اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ اهدای خون در شش ماهه اول امسال شاهد رشد ۲۷ درصدی اهدای خون بانوان در پایگاه‌های انتقال خون استان بودیم.

سوری با بیان اینکه استان لرستان به عنوان استان معین به استان‌هایی که در آنها مصرف خون و فرآورده‌های خونی به علت وجود تعداد بالای بیماران تالاسمی و بیماران خاص زیاد است، خون ارسال می‌کند بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون علاوه بر تأمین نیاز خونی همه مراکز درمانی استان، هشت هزار و ۱۰۰و احد خونی به استان‌های خوزستان، تهران و سیستان و بلوچستان ارسال شده است.