به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله صفری عصر شنبه در دیدار با رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل یکی از آسیب‌های اجتماعی در جامعه را فضای مجازی دانست و اظهار کرد: جهاد دانشگاهی با برگزاری برنامه‌های فرهنگی، سبک زندگی اسلامی را بیش از پیش در شهرستان گرمی ترویج دهد.

وی با اشاره به با اشاره به ماموریت‌های علمی و فرهنگی جهاد دانشگاهی افزود: انتظار تدوین برنامه‌ی میان مدت و بلند مدت در زمینه‌های مختلف به ویژه فرهنگی، پژوهشی و آموزشی را از این نهاد داریم.

امام جمعه شهرستان گرمی با بیان اینکه آماده همکاری با جهاد دانشگاهی اردبیل در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی شهرستان گرمی هستیم، تصریح کرد: از ظرفیت نخبگان شهرستان و جهاددانشگاهی برای برگزاری برنامه‌های مختف از قبیل کارگاه، نشست‌های تخصصی، همایش در زمینه مباحثی مانند، کاهش طلاق و سایر آسیب‌های اجتماعی استفاده خواهیم کرد.

مهران اوچی، رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل نیز در این دیدار با بیان اینکه آموزش لازمه جامعه توسعه یافته است و افزود: در این راستا جهاد دانشگاهی خلاءهای آموزش مهارتی را در زمینه‌های مختلف مرتفع کرده است.

وی به به فعالیت‌های جهاد دانشگاهی در زمینه گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت: مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی استان اردبیل ۲۲ شرکت فناور با ۲۶ ایده فناورانه مستقر است که با توجه به موقعیت مناسب این شهرستان به ویژه در زمینه گیاهان دارویی، آماده ایجاد مزرعه مکانیزه تحقیقات گیاهان دارویی در این منطقه هستیم.