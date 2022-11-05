آمارها در دستگاه قضایی با نگاه به سند تحول قوه قضائیه ارائه شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری، ظهر شنبه در جمع کارشناسان معاونت آمار و برنامه ریزی دادگستری کل استان یزد با بیان اینکه رکن اساسی هر سازمانی وجود مجموعه‌ای برای رصد آماری است، اظهار داشت: آمار بیان کننده گذشته، حال و زمینه ساز برنامه ریزی برای آینده روشن‌تر است.

رئیس کل دادگستری استان یزد ادامه داد: آمار دقیق، صحیح و با کیفیت، پایه تصمیم گیری ها و زمینه ساز موفقیت هر سازمان و مجموعه است.

وی با بیان اینکه تنظیم، اطلاع و اجرای هر برنامه‌ای تنها با اتکا به آمار و اطلاعات میسر است اظهار داشت: مهمترین عامل برای رسیدن به آمار خوب، نیروی متخصص و متعهد است تا بتوانند بستر کار را برای مدیریت فراهم کند.

دهشیری افزود: آمار باید گویا و بیان کننده فعالیت‌های یک مجموعه باشد تا ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت راهکارهایی را برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت ارائه دهد.

رئیس کل دادگستری استان یزد اضافه کرد: در قوه قضائیه نباید تنها به صورت ریاضی آمار اکتفا کرد بلکه باید آمارها با نگاه به سند تحول قوه قضائیه خلاصه و مؤثر و در راستای کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایت مردم باشد.

وی با اشاره به اقدامات خوب و مؤثر قوه قضائیه در حوزه آمار و فنوری اطلاعات تصریح کرد: باید با بهره گیری از فناوری‌های روز ضمن کاهش ورودی پرونده به محاکم و طول زمان رسیدگی زمینه دسترسی آسان همه مردم به عدالت را فراهم کرد.