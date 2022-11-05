۶ هزار و ۲۶۸ نام ژینا در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: اخیراً گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران مطلبی تحت عنوان اینکه "سیستم ثبت احوال ایران هیچ وقت به مهسا امینی اجازه ثبت اسم ژینا را نداده است" که این موضوع کاملاً کذب است و صحت ندارد و انتخاب این نام یا تغییر به نام ژینا ممانعتی ندارد به طوری که هم اکنون در کل کشور تعداد شش هزار و ۲۶۸ نام ژینا وجود دارد و در کردستان دو هزار و ۱۸ و در سقز ۲۹۷ اسم ژینا در سیستم ثبت احوال ایران به ثبت رسیده است و انتخاب این نام یا تغییر به نام ژینا ممانعتی ندارد.

چندی پیش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران مدعی شده بود که حقوق مردم کرد در ایران همیشه نادیده گرفته شده است. مثلاً ژینا اسم کردی است اما سیستم ثبت احوال ایران هیچ وقت به مهسا امینی اجازه ثبت این اسم را نداده است که این امر از اساس کذب بوده و صحت ندارد.