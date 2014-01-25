1647 مورد تغییر نام در اردبیل ثبت شد

عبدالله امینی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: عمده این نامها از جمله اسامی غیر متعارف است که مورد اعتراض دارنده نام بوده است.

وی با بیان اینکه بیشتر تغییر نامها به اسامی مذهبی است، اضافه کرد: اقبال عمومی برای اسامی مذهبی در استان قابل توجه است.

به گفته امینی در صورتی که والدین نوزاد اسمی خارج از سامانه اسامی ثبت احوال کشور انتخاب کنند، در کمیته داوری مورد بررسی قرار می گیرد.

مدیر کل ثبت احوال استان تاکید کرد: با صلاحدید کمیته داوری و بررسی معنی و مفهوم نام، اسم جدید در سیستم سامانه وارد شده و والدین می توانند آن را انتخاب کنند.