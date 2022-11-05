مسدودسازی چاه های غیرمجاز آب به صورت ویژه پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فخری بعد از ظهر شنبه در جلسه چهل و نهمین قرارگاه عملیاتی آب شرب شهر کرمانشاه که با حضور مدیران عضو این ستاد برگزار شد، اظهار کرد: باید اقدامات سختگیرانه در خصوص مسدود کردن چاه‌های غیر مجاز هر چه بیشتر اعمال شود و دستگاه‌های ذیربط در این زمینه با جدیت ورود پیدا کنند

وی با اشاره به پیش بینی اداره هواشناسی استان کرمانشه مبنی بر میزان بارندگی در آذر و دی ماه سال جاری به حد نرمال، افزود: با توجه به این پیش بینی‌ها بارندگی در آبان ماه چندان زیاد نخواهد بود و بارندگی در آذر و دی ماه هم به صورت نرمال خواهد بود که مشکلات کمبود بارندگی در سال‌های قبل را جبران نخواهد کرد و در سال جاری و سال آینده نیز با مشکلات کمبود منابع آبی روبرو خواهیم بود که ضرورت دارد هر چه بیشتر در زمینه استفاده بهینه از منابع آبی، برنامه‌های خود را پیگیری کنیم.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه بعضی از کشاورزان زمین‌های خود را در اختیار کشاورزان دیگر شهرها برای کشت‌های پرمصرف آبی قرار می‌دهند، این کار را رویه‌ای نامناسب برای استفاده بهینه از منابع آبی عنوان کرد و ادامه داد: نباید اجازه دهیم که چنین کاری در استان کرمانشاه انجام شود زیرا این کار علاوه بر اینکه مصارف آبی زیادی به دنبال دارد، باعث می‌شود که سفره‌های زیرزمینی نیز با مشکلات بیشتری مواجه شوند.

فخری بیان کرد: خوشبختانه وزارت جهاد کشاورزی دستورکارهای خوبی برای تقسیم بندی استان‌ها برای کشت محصولات کشاورزی دارد که این کار مانع از روی آوردن کشاورزان دیگر استان‌ها به استان‌های همجوار برای اجاره زمین‌های کشاورزی و کشت محصولات پرآب می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه مصرف الگوی کشت و صرفه جویی در منابع آبی استان را مورد تاکید قرار داد.

وی همچنین با اشاره به اجرای مصوبات بسیار خوب در قرارگاه عملیاتی آب شرب شهر کرمانشاه، گفت: این قرارگاه با ابتکار و هوشمندی استاندار کرمانشاه شکل گرفت که تاکنون مصوبات بسیار خوبی برای کاهش مشکلات و تنش‌های آبی در شهر کرمانشاه و دیگر شهرها به دنبال داشته است و اجرای مصوبات باعث شد که مردم در تابستان امسال با مشکلات کمتری نسبت به سال‌های در زمینه کم آبی مواجه شوند.