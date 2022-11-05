دستگیری سارق حرفه ای در قروه

سرهنگ علیرضا صفری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در سطح حوزه استحفاظی تلاش در جهت دستگیری سارقان و کشف اموال مسروقه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی قروه پس از انجام اقدامات تخصصی سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند.

صفری خاطرنشان کرد: این سارق سابقه دار در بازجویی‌های فنی و پلیسی صورت گرفته به ۷ فقره سرقت اعتراف کرد و در بازرسی از مخفیگاه متهم مقادیری اموال مسروقه کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد، از شهروندان درخواست کرد که توصیه‌های پلیس را برای پیشگیری از سرقت جدی گرفته و در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه موارد مشکوک، مراتب را با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.