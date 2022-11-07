فضای مجازی مجرم اصلی طلاق ها در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا طالبی شامگاه یکشنبه سید محمد رضا طالبی در ستاد ساماندهی امور جوانان استان اظهار کرد: اعتقادات دینی مردم خراسان جنوبی، در زمینه ازدواج بسیار اثرگذار است و خیرین و دستگاه‌های فرهنگی با ترویج فرهنگ ازدواج آسان باید به این سمت حرکت کنند.

وی با بیان اینکه بعضی از جوانان علت ازدواج نکردن خود را وجود مشکلات اقتصادی اعلام می‌کنند، افزود: وجود فرهنگ‌های نادرستی مانند تجمل گرایی چشم و هم چشمی سبب افزایش توقعات خانواده‌ها و جوانان شده است.

طالبی گفت: زیاد شدن فاصله بین بلوغ جنسی تا زمان ازدواج، سبب شده که افراد تمایل به ازدواج نداشته باشند و انتخاب همسر در این شرایط برای آنها سخت می‌شود.

به گفته وی مردم خراسان جنوبی افرادی قانع هستند و با کمبودها می‌سازند اما فضای مجازی در میزان افزایش طلاق‌ها انجام شده در استان و همچنین مجرد بودن افراد جامعه بسیار تأثیر گذار است.

ضرورت اصلاح قانون جوانی جمعیت

طالبی اظهار کرد: امنیت غذایی در این زمینه بسیار تأثیر گذار است و اگر کشاورزی پایدار در روستاها رونق داشته باشد، با ماندگاری افراد در روستاها خیلی از مشکلات مربوط به ازدواج به وجود نمی‌آید.

وی با بیان اینکه با مهاجرت روستاییان به شهرها بر میزان مشکلات مربوط به ازدواج افزوده می‌شود، گفت: مواردی از قانون جوانی جمعیت باید اصلاح شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: اگر تسهیلات مربوط به جوانی جمعیت در شهرستان‌های مانند بیرجند که نرخ باروری آن بالای ۵/ ۲ درصد است، پرداخت نشود، موضوع سبب کاهش جمعیت شهرستان‌های مورد نظر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بعضی از بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات از بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند، عنوان داشت: استفاده زوج‌ها از تسهیلات ازدواج و مسکن فراهم شده که این امر سبب تسهیل ازدواج شده است.

آنچه در جلسه گذشت

بر اساس مصوبات این جلسه مقرر شد با توجه به ابلاغ آئین نامه مربوط به تشکیل کمیته سامان ازدواج، فرمانداران شهرستان‌های استان با تشکیل این کمیته، مصوبات مورد نظر را برای دفتر امور اجتماعی استانداری ارسال کنند.

دستگاه‌های عضو این کمیته هم موظف شدند بر اساس آئین نامه مربوط به تشکیل کمیته سامان ازدواج، ۲۰ درصد از اماکن رفاهی خود را برای استفاده جوانان برای ازدواج به کمیته شهرستان خود اعلام کنند و در صورتی که دستگاهی در این خصوص اقدام لازم را انجام ندهد، بر اساس آئین نامه شورای عالی جوانان در تخلفات اداری دستگاه‌ها با افراد خاطی برخورد خواهد شد.

بر اساس یکی دیگر از مصوبات این جلسه در صورتی که اماکن رفاهی اعلام شده برای استفاده زوج‌های جوان نیاز به تغییراتی داشته باشند، رئیس کمیته شهرستان باید در چارچوب ضوابط موجود موارد را به رئیس ستاد ساماندهی امور جوانان استان گزارش کند.

فرمانداران هم باید همه زیرساخت‌های مربوط به ۲۰ درصد اماکن رفاهی دستگاه‌ها شهرستان‌های استان را برای اطلاع رسانی به جوانان در سامانه‌ای ثبت کنند و حداکثر ظرف یک هفته باید به زوجین در این زمینه پاسخ لازم داده شود.

بر اساس یکی دیگر از مصوبات همه بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات ازدواج بعد از ثبت نام زوجین و دریافت کد، حداکثر ظرف ۱۵ روز باید در سامانه مورد نظر نوبت آنها را برای دریافت تسهیلات مشخص کنند.

در این جلسه همچنین مقرر شد جلسه‌ای با مدیران بانک‌های استان با حضور دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان برای بررسی علل بانک‌ها برای پرداخت نکردن تسهیلات ازدواج برگزار شود تا در صورت لزوم از طریق مراجع قانونی پیگیری لازم انجام شود.