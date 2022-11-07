جنگنده اف-۱۵ عربستان سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ترکی المالکی»، سخنگوی وزارت دفاع عربستان اعلام کرد شامگاه یک‌شنبه یک فروند جنگنده اف -۱۵ نیروی هوایی این کشور در «استان شرقی» سقوط کرده است.

وی علت این حادثه را «نقص فنی» اعلام کرد. در بیانیه سخنگوی وزارت دفاع عربستان آمده است که «شامگاه یک‌شنبه ساعت ۲۲:۵۲ یک فروند جنگنده اف -۱۵ نیروی هوایی پادشاهی عربستان در نتیجه مشکلات فنی و حین مأموریت آموزشی در منطقه آموزشی پایگاه هوایی ملک عبدالعزیز در استان شرقی سقوط کرد.»

به گفته المالکی، ۲ افسر و خلبان این جنگنده، با استفاده از صندلی نجات، موفق به خروج اضطراری (ایجکت) شدند و این حادثه هیچ تلفات و خسارتی نداشته است.

وی همچنین گفت کمیته تحقیقات، تحقیقات درباره جزئیات و علت این حادثه را آغاز کرده است.

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