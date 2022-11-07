پرداخت ۱۳۷ میلیارد و ۸۲۲ میلیون تومان وام ازدواج در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خسروی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان خراسان جنوبی بیان داشت: سال گذشته ۳۰۶ کارگاه پیش، حین و بعد از ازدواج برای جوانان در قالب ۵۴۵ ساعت آموزشی برگزار شد.

وی با بیان اینکه در سال جاری هم ۱۹۲ کارگاه آموزشی برای پنج هزار و ۱۹۴ نفر از جوانان استان برگزار شده است، افزود: دو مرکز تخصصی مشاوره بیرجند در این زمینه فعالیت می‌کنند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی بیان کرد: در هفت ماه ابتدای سال جاری ۷۹۵ نفر از خدمات مشاوره تخصصی بهره مند شده‌اند.

خسروی اظهار کرد: در شش ماهه نخست امسال ۱۰ هزار و ۱۸۹ نفر در خراسان جنوبی متقاضی دریافت وام ازدواج بوده‌اند که از این تعداد پنج هزار و ۹۹۶ نفر معادل ۵۹ درصد متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

به گفته وی در مجموع مبلغ وام داده شده به متقاضیان ۱۳۷ میلیارد و ۸۲۲ میلیون تومان در شش ماه ابتدای سال جاری بوده است.

خسروی ادامه داد: چهار هزار و ۱۰۵ نفر از متقاضیان دریافت وام ازدواج خراسان جنوبی در صف انتظار دریافت وام قرار دارند.