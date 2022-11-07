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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۸:۱۷

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی خبر داد؛

پرداخت ۱۳۷ میلیارد و ۸۲۲ میلیون تومان وام ازدواج در خراسان جنوبی

پرداخت ۱۳۷ میلیارد و ۸۲۲ میلیون تومان وام ازدواج در خراسان جنوبی

بیرجند- سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی از پرداخت ۱۳۷ میلیارد و ۸۲۲ میلیون تومان وام ازدواج در شش ماه نخست امسال در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خسروی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان خراسان جنوبی بیان داشت: سال گذشته ۳۰۶ کارگاه پیش، حین و بعد از ازدواج برای جوانان در قالب ۵۴۵ ساعت آموزشی برگزار شد.

وی با بیان اینکه در سال جاری هم ۱۹۲ کارگاه آموزشی برای پنج هزار و ۱۹۴ نفر از جوانان استان برگزار شده است، افزود: دو مرکز تخصصی مشاوره بیرجند در این زمینه فعالیت می‌کنند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی بیان کرد: در هفت ماه ابتدای سال جاری ۷۹۵ نفر از خدمات مشاوره تخصصی بهره مند شده‌اند.

خسروی اظهار کرد: در شش ماهه نخست امسال ۱۰ هزار و ۱۸۹ نفر در خراسان جنوبی متقاضی دریافت وام ازدواج بوده‌اند که از این تعداد پنج هزار و ۹۹۶ نفر معادل ۵۹ درصد متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.

به گفته وی در مجموع مبلغ وام داده شده به متقاضیان ۱۳۷ میلیارد و ۸۲۲ میلیون تومان در شش ماه ابتدای سال جاری بوده است.

خسروی ادامه داد: چهار هزار و ۱۰۵ نفر از متقاضیان دریافت وام ازدواج خراسان جنوبی در صف انتظار دریافت وام قرار دارند.

کد مطلب 5626243

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